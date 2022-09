Kaleva 6.9.1922. Liikenne on Suomen-Ruotsin yhdysradalla hyvin vähäistä. Miltei ainoana vientitavarana on ollut liha, jota tätä nykyä viedään 6 á 7,000 kg viikossa. Tervaa on viety viimeisten parin viikon kuluessa n. 600 tynnöriä. Lisäksi on viety jonkunverran kalaa.

Matkustajaliikenteestä ei nykyisin kannata puhua. Se supistuu muutamaan henkeen viikossa. Paikkakuntalaisilla ei nimittäin ole tilaisuutta käyttää rataa hyväkseen.