”On jälleen aika ottaa juhannusjuustopadat esiin. Siitä kuinka aito pohjalainen juhannusruoka valmistetaan, kertoo emäntä Martta Viinikanoja", Kalevan kuvatekstissä todettiin torstaina 24.6.1971.

KALEVA 24.6.1971. Juhannusjuuston valmistus on taitoa vaativaa puuhaa, mikäli haluaa saada maukkaan, sopivan kokkareisen ja hyvin säilyvän.

Tämä taito on emäntä Martta Viinikanojalla, joka on kotipitäjässään Tyrnävällä tunnettu mainiona pitokokkina. Hän on erilaisiin juhliin keittänyt jopa kahden sadan litran eriä juhannusjuustoja ja tänäkin juhannuksena hän aikoo valmistaa sitä 60 litraa perhettään ja sukulaisia varten.