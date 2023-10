Rauli Badding Somerjoki esitti Syksyn Sävel -kilpailussa lokakuun alussa 50 vuotta sitten Matti ja Teppo Ruohosen tekemän kappaleen "Ja rokki soi". Sen oli sovittanut Albert Järvinen. Syksyn Sävelen voitti Jukka Kuoppamäki "Kultaa tai kunniaa" -kappaleella. Somerjoki jäi kuudenneksi. Häneltä julkaistiin loppusyksyllä 1973 "Nuori rakkaus" -singlejulkaisu, jonka kääntöpuolella oli "Ja rokki soi". Se nousi Suomen singlelistan ykköseksi. Kuva: Jorma Pouta/Lehtikuva/Arkisto

Kaleva 12.10.1973. –Olen seurannut tulkin avulla Lähi-idän sotaa suomalaisista lehdistä ja todennut, että sodan molemmat osapuolet valehtelevat.

Näin sanoo jordanialainen pastori Taivalkoskella. Hän totesi, että Suomesta saakka on vaikea saada todellista kuvaa sodasta, koske tapahtumat ovat kaukana täältä.

Pastori Nijim on kotoisin Rammalan kaupungista noin kymmenen kilometriä Jerusalemista pohjoiseen. Hän on Suomessa pyytämässä meidän kirkoltamme apua koulukodin rakentamista varten. Koulukoti on tarkoitus perustaa Rammalaan.

Pastori kertoi pakolaisten osan olevan vaikea, koska arabitkaan eivät heitä ota omikseen.

– Israelin valtion perustaminen oli virhe koska se teki samalla noin miljoona pakolaista. Pakolaiset ovat telttaleireissä. Ne ovat asunee niissä jo 25 vuotta ja siinä ajassa on ehtinyt kasvaa jo kokonaan uusi sukupolvi, joka ei tiedäkään muunlaisesta asumisesta.

Pastori Nijim sanoi, että pakolaisille olisi löydettävä paikka, jossa he voisivat asua ja viljellä maata normaalien ihmisten tapaan. Hän oli pahoillaan siitä, että Lähi-idässä syttyi jälleen avoin sota, koska se hänen mukaansa on onnettomuus kummallekin osapuolelle.

Kulkujätkät katosivat, metsuri asuu kotonaan

Kuin yöllä ja päivällä on ero metsätyömiehen ammatilla ennen ja nyt. Ja muutos on ilman muuta nykyajan hyväksi, sillä entisiä aikoja ei ikävä tule. Näin vakuuttavat ainakin miehet Pärjän kämpällä Pudasjärvellä, missä metsätyön muuttumista kuvastaa jo sekin, että hoitoalueen 15 kämpästä on ympärivuotisessa toiminnassa enää kaksi – Pärjän lisäksi Pintamon Kellokämppä.

Kulkujätkien aika on siis ohi. Puu on koulutetun ammattimiehen käsissä. Suurin osa metsureista asuu kotonaan ja pääsee työmaalleen metsäautoteitä moottorikoneilla.

Kaksi paloiteltua sonnia voittoina bingossa

Valkopyykki katosi varkaille Haukiputaalla

Valkopyykkiä varastettiin viime torstaita vasten yöllä Haukiputaan kirkonkylän keskustassa olevasta pihasta. Pyykit olivat narulla kuivamassa ja aamulla huomattiin, että niitä oli iso osa kadonnut.