Kaleva 23.11.1921. Teosofinen esitelmäsarja alkoi eilen illalla Seurahuoneen juhlasalin lämpiössä. Kuulijoita oli kerääntynyt odottamattoman runsaasti, lämpiö melkein täyteen. Esitelmöitsijä, neiti Lyyli Heia, alkoi esitelmien sarjan valaisevalla katsauksella jumalkäsitteen kehitykseen eri aikakausina. Läheisessä yhteydessä tämän kanssa on kysymys, joka kaikkina aikoina on ihmisten mieliä askaruttanut: mikä on inhimillisen elämän tarkoitus.

Tätä sekä kysymystä uskon ja uskonnon olemuksesta selosti esitelmöitsijä teosofisen maailmankäsityksen kannalta katsottuna.