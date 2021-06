Villikissa-rockfestivaalit järjestettiin kesäkuun alussa 1971 Iin Illinsaaressa. Kaksipäiväisillä festareilla esiintyi vain pohjoissuomalaisia bändejä. Kuva: Risto Rasila/Arkisto

KALEVA 10.6.1971. Iin Musiikkiklubi järjestää 12.–13.6. rockfestivaalin Iin Illinsaaressa. Tapahtuman on tarkoitus olla Pohjois-Suomen popyhtyeiden suurkatselmus. Järjestäjät katsovat, että esimerkkinä olleen Ruisrockin rinnalle on saatava Pohjois-Suomeen vastaavanlainen tapahtuma. Tällaisessa tilaisuudessa bändit voivat soittaa sellaista musiikkia kuin itse haluavat ja silloin heidän todelliset kykynsä pääsevät esille, sillä tiettyhän on, että pop-orkestereiden työllisyystilanne on erittäin heikko, elleivät ne soita myös tanssimusiikkia.

Vaikka tänä kesänä on tiedossa useita vastaavia tilaisuuksia, koska viimevuotinen Ruisrock menestyi yli odotusten, järjestäjät uskovat festivaalien saavan suuren kannattajajoukon, koska Iin Rockfestivaalit ovat ainoa tämänlaatuinen suurtapahtuma tänä kesänä Pohjois-Suomessa.