4.10.1922. Heiniä Pohjois-Suomesta Ruotsiin. Kuluwan wuoden heinäsato on ollut runsas ympäri Suomen. Tämän takia owat kotimaiset markkinat käyneet hywin huonoiksi. Kun Pohjois-Suomessa ei nytkään ole paljon mahdollisuuksia laajentaa heinien tukkukauppaa, on pohjoispohjalaisissa maataloustuottajapiireissä herännyt kysymys wientimahdollisuuksien järjestämisestä Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan, missä heinäsato on kuluwana kesänä tullut tawallista huonompi, joten heinillä siellä on suuri kysyntä.

Wienti on suunniteltu tapahtuwaksi Tornion kautta ja nousisi heinien hinta Tornioon wietynä n. 1 mkaan kilolta. Heinien hinnat wähittäiskaupoissa waihtelewat Pohjois-Suomessa 60–80 penniä kilolta, joten wiennin on laskettu muodostuwan taloudellisesti erittäin edulliseksi. Wasta käytyjen neuwottelujen on syytä odottaa johtawan suotuisiin tuloksiin.