Kaleva 14.10.1920. Mustetta kotimaisesta turpeesta. Tampereen teknillisen opiston laboratoriossa on tohtori-insinööri Yrjö Kaukon johdolla keksitty uusi musteen valmistustapa, jossa pääasiallisena aineosana on kotimainen raaka-aine, turve. Täten valmistetun musteen väitetään olevan parhaimpien ulkolaisten musteiden veroista. Uuden valmistustavan mukaan ryhtyy Tampereella mustetta valmistamaan tehtailija T. Mykkänen. Menettelytavalle on haettu patentti.

Harvinainen kala oli viime lauantaiaamuna nähtävänä Lahden kauppatorilla. Se oli sampi, joka oli eksynyt erään kalastajan verkkoon Vesijärvessä. Herkullinen otus painoi 2 kg. ja oli sen hintana 60 mk. Korkea hinta vai mikä lienee vaikuttanut sen ettei kala tahtonut käydä oikein kaupaksi. Aikoinaan istutti hovineuvos Fellman-vainaja Vesijärveen sampia, joitakin silloin tällöin on onnistuttu saamaan pyydyksiin.