KALEVA 2.10.1996 Hyrynsalmen kunta hyödyntää sammakkoprofessori Taisto Heikkisen onnistuneiden sääennusteiden myötä saamaansa julkisuutta. Vastikään kunta päätti tukea sammakkoprofessorin sääpalvelua 5 000 markan kulukorvauksella.

Nyt asialla on paikallinen Hyrynsalmen kansalaisopisto, joka järjestää ensi lauantaina sääennustuskurssin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ykkösluennoitsija on itse sammakkoprofessori Heikkinen, joka on luvannut päivän kestävässä tilaisuudessa paljastaa ennustamisen salojaan.