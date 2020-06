Kaleva 26.6.1920. Uutta mallasjuomaa, "portteria", on Hietasaaren Kalja- ja Vesitehdas ryhtynyt valmistamaan uuden tottuneen panimomestarinsa johdolla. Toimitukseemme on sitä lähetetty maisteltavaksi ja yhteinen mielipide totesi, että se on miellyttävintä "janonsammuttajaa" mitä täällä yleensä kaupassa on saatavana. Siinä ei ole tavallisen pullokaljan usealle vastenmielistä kirpeää makua.