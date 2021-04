Kaleva 15.4.1921. Markkinat ovat alkaneet ja kaupungin hiljainen elämä on hiukan virkistynyt. Teimme eilen aamulla pienen tarkastusmatkan markkinain kiehumapisteeseen ja havaitsimme: 1) että myyjiä on paljon ja ostajia vähän ja 2) että humpuukia on runsaasti.

Kauppatorilla on n.s. helppoheikkejä tusinoittain, josta on seurauksena, että suuri huuto ja hälinä on käynnissä. Helppoheikit näyttävät lisääntyvän joka markkinoilla. Se on merkki siitä, että tuollainen amerikkalainen huutokaupanpito lyö leiville, niin vähän kuin kauppoja näyttääkin syntyvän.