Kaleva 1.11.1922. Suomalainen lentokoneteollisuus. Ensimmäinen kone walmistunut. U.S:n saaman tiedon mukaan on Suomenlinnassa toimiwan armeijan lentokonetehtaan ensimmäinen lentokone äskettäin walmistunut ja tehtiin sillä noin wiikko sitten ensimmäinen koelento, joka onnistui erinomaisen hywin. Sen jälkeen on lentoja uudistettu useampaan kertaan.

Tämä uusi meritiedustelukone on walmistettu saksalaisen järjestelmän mukaan. Kone on kauttaaltaan kotimaista tekoa, lukuunottamatta moottoria. Koneen kulkunopeus on suurimpia, mitä meillä on saawutettu. Tehtaan johtajana toimii ilmailuluutnantti Järwinen.