Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n taiteilijoiden näyttelyn Pohjankartanossa Oulussa avasi DDR:n Kulttuurzentrumin johtaja Martin Tippner (keskellä). Kuva: Kalevan arkisto

KALEVA 21.10.1971. Rostockilaisten taiteilijoiden näyttelyn avasi Oulussa keskiviikkona DDR:n Kulttuurzentrumin johtaja Martin Tippner. Näyttely kuuluu osana parhaillaan vietettävään DDR:n kulttuuriviikkoon. Näyttelyn esitteli taidemaalari Sven Grönvall. Rostockilaisten taiteen katselmus on nähtävänä Pohjankartanossa lokakuun loppuun saakka.

Nobel-komitea antaa Nobelin rauhanpalkinnon Länsi-Saksan liittokanslerille Willy Brandtille. Nobel-komitea toteaa, että poliittisesti ratkaisematon Saksojen ongelma on ollut piilevänä vaarana rauhalle koko sodanjälkeisen ajan. Brandt on sovintopolitiikallaan antanut huomattavan panoksen rauhan edistämiseksi Euroopassa. Willy Brandt on ensimmäinen saksalainen, joka on saanut rauhanpalkinnon vuoden 1935 jälkeen. Palkinto myönnettiin 1935 Saksan rauhanliikkeen johtajalle maailmansotien välillä Carl Von Ossietskylle, joka kuoli natsien keskitysleirillä kolme vuotta myöhemmin.