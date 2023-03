Kaleva 7.3.1923. Rajawartioinnin järjestäminen. Muuta neuwoa ei liene kuin turwautua edelleen nykyiseen järjestelmään ja pyytää lisämäärärahaa eduskunnalta. Meille ilmoitetaan: Kysymys rajawartioinnin uudelleen järjestämisestä, joka paraillaan on ministeriwaliokunnan walmisteltawana, joutuu lähipäiwinä waltioneuwoston ratkaistawaksi. Kysymys on osoittautunut siksi waikeasti ratkaistawaksi, että on hywin mahdollista, että hallitus on pakoitettu pyytämään eduskunnalta lisämäärärahaa nykyisen tullipoliisin säilyttämistä warten ainakin toistaiseksi.

Sotawäen ylipäällikkö, samoin kuin puolustusministerikin, wastustaa jyrkästi asewelwollisten käyttämistä tähän tarkoitukseen. Rajakomendantti on taas sitä mieltä, ettei suojeluskuntalaisia woida käyttää rajawartioinnissa. Tehtyjen laskelmien mukaan ei siten syntyisi mitään säästöä, jota eduskunta edellytti kehoittaessaan käyttämään sotawäkeä tähän tarkoitukseen.