Pelastuslaitoksen mukaan öljyntorjuntatyöt kestävät useiden tuntien ajan. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Vanha kalastusalus upposi Toppilansalmeen tiistaina aamupäivällä.

Päivystävä palomestari Tapani Lehtelä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kertoo, että alus roikkuu köysien varassa ja sieltä pulppuaa polttoainetta veteen.

Pelastuslaitos on aloittanut paikalla öljyntorjuntatyöt. Toppilansalmi on lähes kokonaan sula, ja jäätä on vain vähän rannoilla. Paikalle on tulossa pelastuslaitoksen lisäksi rajavartioston henkilökuntaa.

– Tosi työläs homma tästä tulee. Tunteja tässä menee, Lehtelä sanoi hieman ennen puoltapäivää.

Öljyntorjuntatöitä tehdään muun muassa pelastuslaitoksen veneen avulla.

Hälytys Toppilansalmen rannalle tuli noin kello 11.05.

Juttua muutettu kello 13.38. Uponnut alus oli vanha kalastusalus, ei hinaaja.