Oulun kaupunki muuttaa päätösesitysten rakennetta toimielimien esityslistoihin ja pöytäkirjoihin elokuun alusta lähtien. Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina vastata myönteisesti valtuustoaloitteen esitykseen selkiyttää asiakirjoja.

Muun muassa perussuomalaisten valtuutettu Juha Vuorion allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten päätösesitykset olisivat nykyistä jäsennellympiä rakenteiltaan.

Aloitteessa toivotaan, että varsinainen päätösesitys tulisi ensiksi, ennen esittely-, perustelu- ja päätöshistoriaosioita. Nyt päätösesitys on listan alimmaisena.

Kaupunginhallituksen vastauksessa esityslistat voidaan toteuttaa valtuustoaloitteen mukaisesti seuraavalla rakenteella: päätösesityksen/päätöksen otsikko, diaarinumero, tiivistelmä, päätösesitys tai päätös (pöytäkirjassa), esittelyteksti, päätöshistoria, liitteet, oheismateriaali, esittelijä, valmistelija ja täytäntöönpanotiedot.

Oulun kaupungin hallintoelimien asiakirjojen rakenne muuttuu jäsennellymmäksi elokuussa. Kuva: Annika Ollanketo

Aiempaa selkeämmän tiivistelmän uskotaan palvelevan luottamushenkilöiden lisäksi myös kuntalaisia, ja sen tekemiseen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota asioiden valmistelussa.

Osassa suurimmista kaupungeista asiakirjat toteutetaan myös siten, päätösesitys tai päätös on asiakirjan alussa. Joissakin se taas on asiakirjan loppupuolella. Esimerkiksi Jyväskylässä ja Turussa on samantapainen käytäntö kuin Oululla on ollut tähän saakka.

Muutos vaatii muutamia henkilötyötunteja kaupungin työntekijöiltä ja mahdollisesti 2–4 tuntia laskutettavaa työtä järjestelmätoimittajalta, jonka tuntitaksa on 110 euroa ja arvonlisävero.

Muutosta aletaan toteuttaa jo tämän vuoden elokuussa.