Sakhir/Helsinki

Valtteri Bottas kaasutteli täpärästi paalupaikalle Sakhirin gp:n aika-ajoissa. Kuva: Hamad I Mohamed / Pool

Mercedeksen Valtteri Bottas piti tallikaverinsa George Russellin hiuksenhienosti takanaan F1-sarjan Sakhirin gp:n aika-ajossa. Bottas nappasi paalupaikan 0,026 sekunnin erolla Russelliin.

Brittikuski Russell tuuraa Bahrainissa Lewis Hamiltonia, joka on koronaviruksen takia sivussa. Russell näyttää sopeutuneen hyvin Mercedekselle muutamassa päivässä. Hän oli perjantain molempien harjoitusten nopein, ja myös lauantain aika-ajo meni mukavasti.

Aika-ajon kolmanneksi kiiruhti Red Bullin Max Verstappen, joka jäi Bottaksen kärkiajasta 0,056 sekuntia. Paalupaikka on Bottakselle kauden viides.

– On hienoa olla paalupaikalla, vaikka aika-ajosuoritukseni ei ollut parhaimpiani. Onneksi se riitti, Bottas sanoi varikkohaastattelussa.

Räikkösellä vaisu aika-ajo

Alfa Romeon Kimi Räikkösen aika-ajo jäi torsoksi. Suomalaiskonkarin urakka päättyi aika-ajon avausosioon, jossa hän jäi sijalle 19.

Kuskit ajavat viikonloppuna Sakhirin radan niin sanotulla ulkoradalla, joka on normaalia lyhyempi. Lyhyt rata teki myös aika-ajosta erittäin tasaisen, mistä kertoo kärkikolmikon marginaaliset erot.

Sunnuntain kilpailussa nähdään kaksi debytanttia, kun Haasin Pietro Fittipaldi ja Williamsin Jack Aitken ajavat uransa ensimmäisen F1-kisan. Kaksikko jäi aika-ajossa häntäpäähän, sillä Aitken oli sijalla 18 ja Fittipaldi jumbosijalla eli 20:s.

Hamilton on jo varmistanut uransa seitsemännen F1-mestaruuden. Bottas on MM-sarjassa toisena ja Verstappen kolmantena. Bottas on kerännyt 201 pistettä, kun Verstappenilla on 189 pistettä.

F1-kausi päättyy viikon päästä Abu Dhabissa.