Helsinki

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan ministeriöiltä tuli menopyyntöjä enemmän kuin mitä hän valtiovarainministeriön pohjaesitykseen hyväksyi. Kuva: Jarmo Kontiainen

Neuvotteluissa valtion ensi vuoden budjetista on jälleen railo kurottavana ministeriöiden toiveiden ja valtiovarainministeriön ehdotuksen välillä. Valtiovarainministeriö julkaisi ehdotuksensa perjantaina, jonka jälkeen myös muut ministeriöt julkistivat omansa.

Sisäministeriö esimerkiksi on jo todennut, että keskusteluja poliisin ja Maahanmuuttoviraston resursseista jatketaan ministeriöiden kahdenvälisissä neuvotteluissa ennen koko hallituksen budjettiriihtä.

Sisäministeriö esittää hallinnonalalleen määrärahaa ensi vuoden talousarvioon yhteensä noin 1,7 miljardia euroa, mikä on lähes 116 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Valtiovarainministeriö puolestaan antaisi ehdotuksessaan sisäministeriölle yli 36 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

Sisäministeriön mukaan ensi vuoden budjettikehyksen mukainen määräraha ei enää riitä poliisin toiminnan nykytason ylläpitämiseen ja ilman merkittävää lisäystä poliisi joutuu sopeuttamaan toimintaansa ensi vuonna, mikä tarkoittaisi henkilöstövähennyksiä.

Kahdenvälisesti keskustellaan

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan ministeriöiltä tuli menopyyntöjä huomattavasti enemmän kuin mitä hän valtiovarainministeriön pohjaesitykseen hyväksyi. Hän kertoi ehdotustaan esitellessään nojanneensa siinä keväällä sovittuun kehysratkaisuun.

– Nostan esiin liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) isoimmat pyynnöt, joista varmasti keskustellaan kahdenvälisissä (neuvotteluissa) ministeriöiden kanssa, mutta liikkumavara jo aiemmin päätettyjen lisämenojen päälle on erittäin pieni, Saarikko sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa.

STM esittää hallinnonalalleen noin 16,5 miljardin euron määrärahaa, kun VM:n ehdotus on noin 15,9 miljardia. LVM:n toive on 3,6 miljardia, mutta VM:n ehdotus on 63 miljoonaa euroa pienempi.

Hallitus kokoontuu päättämään budjetista 7.–8. syyskuuta.