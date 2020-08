Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi keskustajohdon kokouksessa Nokialla, että maskit odottavat kotona sitä päivää, kun suositus tulee. Kuva: PETRI HUHTINEN

Keskustaministerit, puoluehallitus ja eduskuntaryhmän työvaliokunta käsittelivät tänään budjettiriihen asetelmia ja kipukohtia Nokialla järjestetyssä kokouksessaan.

– Kehykseen pitää palata ja työllisyystoimia tarvitaan, kommentoi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kokoustauolla keskustelun luonnetta.

Vanhasen mukaan keskustapäättäjät katsoivat budjetin isoimpia menopaineita, joita vielä on ratkaisematta. Vanhanen sanoi, että tyypillinen kipukohta on Veikkauksen edunsaajien tilanne. Veikkauksen tuottoja ovat vähentäneet päätös vähentää peliautomaatteja sekä peliautomaattien sulkeminen koronan vuoksi. Veikkauksen tuottojen varassa ovat monet sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä kulttuurin ja liikunnan alat.

Vanhasen mukaan koronaan liittyvä suuri kysymys on se, että kun maailmaan syntyy rokote, niin siihen ei ole kyetty budjettikehyksissä etukäteen varautumaan todennäköisesti riittävällä summalla.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on se, että rokote on hankittava, maksoi mitä maksoi. Sillä on valtava ennaltaehkäisevä merkitys. Se on valtavan vahva investointi tulevaisuuteen, mikäli tehokas rokote löytyy.

Vanhanen sanoi, että sitten kun rokote löytyy, rahoitus on järjestettävä siinä ajassa. Tällä hetkellä kukaan ei pysty arvioimaan kustannuksia.

Maski odottaa kotona

Maskisuositukseen Vanhanen ei suostunut sanomaan mielipidettään, vaikka mieli teki.

– Parempi on, että tulee viranomaissuosituksena. Sen voin sanoa, että kotona on maski odottamassa sitä päivää.

Vanhanen totesi, että maskipaketit voivat olla yllättävän kalliita, mutta rahaministerin puoleen ei kukaan ole vielä kääntynyt kustannusten korvaamiseksi.

– Minun kanssani ei ole keskusteltu kustannuspuolesta.

Keskustan puheenjohtajakisan ehdokkaat, nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni, tiede- ja kulttuuriministeriksi palaava Annika Saarikko ja varapuheenjohtaja Petri Honkonen ovat todenneet, että Vanhanen saa jatkaa valtiovarainministerinä puheenjohtajan valinnan jälkeen.

– Tätä salkkua ei halua kukaan tällä hetkellä. Tämä on keskustalle sovittu ja aina puolueen käytettävissä, suhtaudun tähän niin, Vanhanen totesi.

Lintilä: Vihreiden huutoon vastataan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi, että kynnys ottaa käyttöön uudelleen merkittäviä koronarajoituksia on korkealla. Matkailusektorilla käytäisiin silloin läpi kohtalon hetkiä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi, että hallituskumppani vihreiden huutoon ilmastotoimien toteuttamisesta pystytään vastaamaan EU:n kautta tulevilla miljardeilla.

– Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtyihin kirjauksiin pystytään vastamaan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kautta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tarkoituksena on vauhdittaa EU-maiden oikeudenmukaista siirtymistä vihreään talouteen. Suomi on saamassa tukea muuan muassa teollisuuslaitosten kasvihuonepäästöjen sekä turpeen tuotannon vähentämisestä johtuvaan rakennemuutokseen.

Koronan toiseen aaltoon syksyllä on Lintilän mukaan varauduttu, kun yritysten kustannustukimalli tehtiin. Kustannustukea voi hakea elokuun loppuun asti.

– Yksi keskeinen ajatus oli se, että tehdään sellainen malli, että se pystytään ottamaan uudelleen käyttöön kahden kuukauden jälkeenkin. Mallista tehtiin sellainen, että se voidaan laittaa naftaliiniin ja ottaa sieltä nopeasti asetusmuutoksilla käyttöön.

Lintilä sanoi, että olisi aikamoinen katastrofi, jos koronan toinen aalto vaatisi merkittäviä rajoituksia.

– Kynnys tehdä merkittäviä rajoituksia on korkealla. Matkailusektorilla käytäisiin silloin kohtalon hetkiä läpi. Toivotaan, ettei toista aaltoa tulisi, mutta ennusmerkit eivät ole hyvät.

Kasvomaskit olisi Lintilän mielestä hyvä ottaa käyttöön julkisissa liikennevälineissä ja julkisissa tiloissa.

– Ainakin se muistuttaa viruksen läsnäolosta. Olen valmis tukemaan sitä.