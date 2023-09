Helsinki

Riikka Purra ei pidä hallituksen tekemiä toimenpiteitä radikaaleina. Kuva: Stina Virkamäki, valtioneuvoston kanslia

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo Ylen Ykkösaamussa, että hallituksen työmarkkinauudistukset ja sopeutukset eivät ole radikaaleja. Purra sanoo, että Suomen oleelliset verrokkimaat ovat toteuttaneet vastaavia uudistuksia 1990- ja 2000-luvuilla.

– Tämä pätee myös sosiaaliturvaan. Tasot ovat selkeästi erilaisia kuin Suomessa. Haluamme liikkua myös tässä pohjoismaiseen suuntaan, emme näe tässä mitään radikaalia, Purra sanoo.

Hänen mukaansa ammattiyhdistysliikkeellä on oikeus vastustaa hallituksen toimia, mutta hallituksella on mandaatti tehdä leikkauksia julkisen talouden sopeuttamiseksi.

– Se, mitä olen kritisoinut on tätä ay-liikkeen ja eduskunnassa istuvan poliittisen opposition välistä yhteyttä.

Purran mukaan ay-liikkeessä on lähdetty poliittisen opposition tielle.

Purran mukaan hallitus tekee sellaista politiikkaa, joka vahvistaa työllisyyttä ja yritysten mahdollisuutta investoida.

– Näen, että tämä on nimenomaan suomalaisen työntekijöiden edun mukaista.

Hän lisää, että 2020-luvulla pienyrittäjän ja työntekijän intressit eivät lainkaan heijasta sitä polarisoitua käsitystä, jota ay-liike edistää. Hän sanoo, että niin sanotun velkalaivan kääntäminen oikealle uralle hyödyttää myös työntekijää ja pienituloisia.

Säästöjä tarvitaan lisää

Purran mukaan lisätoimien tarve on ilmeinen, jos suhdanne-ennusteet jatkavat heikentymistään. Hallitusohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on, että julkisen talouden rahoitusasema kohenee siten, että julkisen talouden alijäämä on korkeintaan –1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vaalikauden aikana. Lisäksi hallitus on sitoutunut tekemään 6 miljardin euron sopeutukset.

Purra mukaan meno- ja rakennekartoituksesta tehdään säännöllinen. Hänen mukaansa nykyisten tietojen valossa hallituksen on tehtävä lisää säästöpäätöksiä, rakenteellisia toimia ja verotuksellisia toimia, jotta tavoitteisiin päästään.

Purra aikoo myös nimittää työryhmän pohtimaan tarvittavia toimia.