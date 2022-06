Sananvapaus ei ole suuressa huudossa nykypäivänä. Erityisesti sitä vastaan tuntuu kampanjoivan, outoa kyllä, Yleisradio. Se on ottanut hovikommentaattorikseen dosentti Tuija Saresman, joka on myös valtioneuvoston tilaaman Verkkoviha-selvityksen päätekijä.

Vihapuhe on tietysti käsite, josta on tullut valtaapitävien ja portinvartijoiden suuri päänsärky ajassa, jossa kenellä tahansa on mahdollisuus tuutata mielensisältöjään suodattamatta nettiin. Vihapuhe, joka on jo määritelmänä mahdotonta tyhjentävästi selittää, kuten Verkkoviha-selvityksessäkin myönnetään, voi olla repivää ja vahingollista, mutta ongelmatonta ei ole myöskään ylhäältä ohjattu, ideologisesti motivoitunut sota sitä vastaan.