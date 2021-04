Valtioneuvosto pitää tiedotustilaisuuden AstraZeneca-rokotteen tilanteesta kello 16 alkaen. Näytämme tiedotustilaisuuden suorana.









Tiedotustilaisuus on päättynyt

16.13 Suomessa todetuista kolmesta haittatapauksesta kaikilla oli ennestään vakava veren hyytymishäiriö. Heistä kaksi on toipunut ja yksi on menehtynyt.

16.07: Tilanne viivästyttää rokotusta, mutta aika näyttää, kuinka paljo. Alun perin oli tarkoitus rokottaa kaikki yli 16-vuotiaat suomalaiset ensimmäisen kerran juhannukseen menessä. Nyt se saattaa viivästyä elokuulla.

16.03: AstraZeneca-rokotetta on annettu Suomessa noin 250 000 annosta. Haittoja on todettu kolme tapausta. Euroopassa haittoja on keskimäärin todettu noin yksi per 100 000 rokotetta.

Tiedotustilaisuus on alkanut

Lääkeyhtiö Astra Zenecan koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille rokotteeseen liitettyjen erittäin harvinaisten veren hyytymishäiriöiden vuoksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjaa.

Rokotuksia jatketaan 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa. Hänen mukaansa näillä ryhmillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada erittäin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä rokotuksen jälkeen.

Ensimmäisen rokoteannoksensa Astra Zenecan rokotetta saaneiden, 65 vuotta täyttäneiden kohdalla voidaan rokotussarjaa jatkaa samalla rokotteella. Alle 65-vuotiaiden rokotussarjan jatkamista muilla rokotteilla selvitetään.