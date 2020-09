Pääministeri Sannan Marinin mukaan koronaepidemia on Suomessa hoidettu pääosin hyvin, mistä kiittäminen on kansalaisten vastuullisuus. Kuva: Arttu Laitala

Valtioneuvosto asettaa Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa.

Asiasta kertoivat tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sekä Onnettomuustutkintakeskuksesta johtaja Veli-Pekka Nurmi ja johtava tutkija Kai Valonen.

– Suomen koronatoimien voidaan kokonaisuudessaan arvioida olevan toimivia ja oikea-aikaisia. Silti kriisin hoitamisessa on ollut myös ongelmia ja hankaluuksia. On tärkeää selvittää miten kriisissä on toimittu, jotta kokemuksesta voidaan oppia ja tulevaisuudessa varautua kriiseihin entistä paremmin, Marin sanoo.

– Tavoitteena ei ole etsiä sankareita tai syyllisiä, vaan läpivalaista toimintaamme kriisissä.

Tutkintaa johtaa Otkesin Valonen, joka ei vielä tiedotustilaisuudessa ottanut alustavasti kantaa siihen, missä on mahdollisesti epäonnistuttu. Selvityksessä tarkastellaan koronatoimia tammikuun alusta heinäkuun loppuun saakka.

Oikeusministeri Henriksson kertoo, että tutkintaryhmän avulla saadaan halinnon toimijoista ja poliittisesta päätöksenteosta riippumaton kokonaiskuva tapahtumista. Tutkinnan tavoitteena on Henrikssonin mukaan parantaa yleistä turvallisuutta ja varautumista vakaviin tapahtumiin. Selvityksessä käydään läpi tapahtumien kulku, toimenpiteiden ja tapahtumien syyt, niiden seuraukset, pelastustoimet ja viranomaistoimet.

– Keskitymme julkishallinnon toimintaan, eli siihen, kuinka julkishallinto reagoi, mitkä toimenpiteet valittiin ja mitä säädöksiä sovellettiin, miten tieto kulki viranomaisten välillä ja miten toimet vaikuttivat kansalaisten turvallisuuteen, Henriksson kertoo.

Tutkintatyöryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa perjantaina. Tutkinnan on määrä valmistua kesäkuussa 2021.

Vastaavanlainen tutkinta on tehty esimerkiksi Turun puukotusiskusta 2017.

Lisäksi valtioneuvoston kanslia on käynnistänyt kaksi omaa selvitystä, joista toinen koskee Otkesin tutkinnan tapaan tapahtumien kulkua ja toimenpiteitä, ja toinen yhteistyötä viranomaisten, ministeriöiden, valtion ja paikallishallinnon välillä.

Marin kommentoi tiedotustilaisuudessa omia näkemyksiään varautumisen ja koronatoimien ongelmakohdista.

– Näitä ovat olleet esimerkiksi materiaaliseen varautumiseen liittyvät kysymykset sekä tiedonkulku ja toimivaltasuhteet eri toimijoiden välillä. Lisäksi kokonaisuudessa viestinnän osalta on sellaista, mitä olemme jo tarkastelleet ja tiedämme, ettei kansalaisille joka kohdassa ole ollut niin selkeää kuin pitäisi esimerkiksi suosituksiin ja viranomaisten toimivaltuuksiin liittyvät kysymykset.

– Me olemme olleet kriisin, myrskyn keskellä, ja siksi on tärkeää saada ulkopuolinen näkemys kriisin hoidosta ja tapahtumien kulusta.