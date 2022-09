Helsinki

Kuva: MARKKU OJALA

Fortum on sopinut valtion kanssa järjestelyistä, joilla katetaan yhtiön vakuusvaatimuksia sähkön johdannaismarkkinoilla. Fortum saa järjestelyn myötä mahdollisuuden lainata valtion pörssiomistuksia hallinnoivalta Solidiumilta 2,35 miljardia euroa yhdeksi vuodeksi.

Lainalle maksetaan ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta 10 prosentin marginaali kuuden kuukauden euriborkoron päälle. Seuraavien kuuden kuukauden aikana marginaali nousee 12 prosenttiin. Todellinen vuosikorko nousee järjestelypalkkion ja luotonvarausprovision kanssa 14,2 prosenttiin.

Lainan ehtona on maksuton osakeanti, jolla Solidium saa merkitä 8,97 miljoonaa Fortumin osaketta. Se nostaisi valtion omistusosuuden Fortumissa 51,26 prosenttiin ja liudentaisi vastaavasti muiden osakkaiden omistusta. Lainan nostaminen ja annin toteuttaminen edellyttäisi Fortumilta ylimääräistä yhtiökokousta.

Uniper ei järjestelyn piirissä

Fortum toteaa tiedotteessaan, että lainan nostaminen on yhtiölle viimesijaisin vaihtoehto. Yhtiö tähdentää myös, ettei lainaa voi käyttää saksalaisen tytäryhtiö Uniperin vakuusvaatimusten kattamiseen. Jos Fortum päätyy turvautumaan lainaan, on ensimmäinen erä siitä vähintään 350 miljoonaa euroa, joka on nostettava tämän kuun aikana.

Järjestelyssä on myös rajoituksia johdon palkitsemiselle. Hallituksen palkkioita ei koroteta tänä tai ensi vuonna, eikä Fortumin johtoryhmän jäsenille ei makseta lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinpalkkioita tältä ja ensi vuodelta. Heidän palkkojaan ei myöskään koroteta vuosina 2022 ja 2023.

Osingonjakoa koskevia rajoituksia ei järjestelyyn sisälly, ja Fortumin hallitus päättää mahdollisesta osingonjaosta ensi vuoden alussa.

– Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän päätöksestä käyttää energiaa aseena, ja sen myötä myös Fortum ja monet muut pohjoismaiset sähköntuottajat ovat tukalassa tilanteessa. Epävarmuus markkinoilla on suurta, ja energian hinta on ollut ennätyksellisen korkealla. Viime viikolla futuurihinnat ja samalla vakuusvaatimukset kuitenkin laskivat huipputasosta. Suomen valtion myöntämä lainajärjestely vahvistaa Fortumin rahoitusvalmiutta heilunnan keskellä, sanoi Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo tiedotteessa.

Markkinoiden sulkeutuessa maanantaina Fortumin vakuusvaateet Nasdaqin sähköjohdannaismarkkinoilla olivat noin 3,5 miljardia euroa. Korkeimmillaan ne olivat 26. elokuuta, jolloin ne nousivat noin viiteen miljardiin.

Solidium: Poikkeuksellinen järjestely

Solidiumin toimitusjohtaja Reima Rytsölä totesi, että lainoituksen suunnittelu ja riskiarviointi on tehty valtioneuvoston kanslian omistajaohjusosastolla ja lainapäätös osakkeenomistajan päätöksenä.

– Fortumin rahoitusaseman vakauttaminen nykyisessä markkinatilanteessa on ymmärrettävästi valtio-omistajan intressissä. Haluamme kuitenkin todeta, että valittu menettelytapa – Solidiumin myöntämä laina Fortumille – on poikkeuksellinen, ja siksi myös sen toteuttamistapa on poikkeuksellinen, Rytsölä sanoi tiedotteessa.

Rytsölän mukana järjestely ei vaikuta Solidiumin kykyyn hoitaa perustehtäväänsä pitkäjänteisenä omistajana kansallisesti merkittävissä yrityksissä.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) totesi, että järjestelyllä pyritään Fortumin likviditeettireservien vahvistamiseen ja sitä kautta suomalaisen energiahuollon turvaamiseen.

– Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän päätöksestä käyttää energiaa aseena. Suomen valtion tavoitteena Fortumin merkittävänä osakkeenomistajana on varmistaa energiamarkkinoiden häiriöttömät toimintaedellytykset Suomessa. Lainajärjestely on markkinaehtoinen ja järjestely on luonteeltaan ja ehdoiltaan tarkoitettu viimesijaiseksi vaihtoehdoksi ja Fortumin likviditeettivarojen vahvistamiseksi, Tuppurainen sanoi tiedotteessa.





Juttua täydennetty kauttaaltaan kello 10.35.