Variksenmarjaa voi käyttää samoin kuin muitakin tummia marjoja. Kaarnikkasato on tänäkin vuonna runsas. Kuva: Toivo Kiminki

Variksenmarjaa, toiselta nimeltään kaarnikkaa, on yleisesti pidetty pienessä arvossa. Kuitu- ja C-vitamiinipitoista marjaa karsastetaan turhaan, sillä marjalla on monia hyviä ominaisuuksia. Muiden marjojen tapaan variksenmarjan sato on ollut tänä vuonna hyvä.

Variksenmarjasta esiintyy kahta alalajia: pohjanvariksenmarjaa ja etelänvariksenmarjaa. Nimensä lajit saavat esiintyvyytensä mukaan.