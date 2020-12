Valtatie 20 on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi. Jo aiemmin illalla yksi kaista on ollut suljettuna työn takia. Kaista on ollut suljettuna iltakahdeksasta saakka.

Aluksi tieliikennekeskus kertoi, että tie suljettaisiin liikenteeltä kello 21. Myöhemmin ajankohdaksi muutettiin kello 22, mutta sulusta ilmoitettiin lopulta vähän ennen puoltayötä.

Tieliikennekeskuksen mukaan tarkempi paikka on hieman yli yhdeksän kilometriä Kaitaojasta Marikaisojan sillan suuntaan.

Juttua muokattu kello 22.35: Päivitetty sulun ajankohtaa ja lisätty tieto, että yhden kaistan lisäksi koko tie suljetaan reiluksi tunniksi.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 23.44.