HPV-rokote otettiin tyttöjen osalta kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2013. Kuva: Hanna Laasanen

Noin 79 prosenttia yläkoulun aloittaneista tytöistä ja 71 prosenttia pojista on saanut HPV-rokotteen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri syöpiä. Paras keino suojautua tartunnalta on HPV-rokote.

Rokote on kuulunut tyttöjen kohdalla maksuttomaan kansalliseen rokotusohjelmaan syksystä 2013 alkaen. Poikien kohdalla rokote lisättiin rokotusohjelmaan syksyllä 2020. Tämä selittää ainakin osittain tyttöjen ja poikien rokotuskattavuuden eroa.

Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuus on Suomen maakuntien kolmanneksi alhaisin. Maakunnassa 67,8 prosenttia ikäryhmään kuuluvista on ottanut rokotteen. Vielä pienempi rokotekattavuus vain on Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla.

Lapissa rokotteen on ottanut 76 prosenttia ja Kainuussa 72 prosenttia ikäryhmästä.

HPV-rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. Rokote tarjotaan yleensä viidennellä ja kuudennella luokalla, mutta rokotteet on mahdollista saada vielä yläkoulussakin.

Koronavuodet vaikuttivat rokottamiseen

THL:n mukaan koronavirustilanne on voinut vaikuttaa rokotusten toteutumiseen. Koronapandemian vuoksi moni kouluterveydenhoitaja oli siirretty muihin tehtäviin.

Koronavuosien poikkeusajasta johtuen HPV-rokotussarja voidaan aloittaa kevätlukukauden 2023 loppuun saakka myös niille alaikäisille nuorille, jotka eivät ole saaneet rokotuksia peruskoulun aikana.

– Vaikka rokotusajan pidennys johtuu koronasta, ei ole merkitystä, mistä syystä nuoren HPV-suojassa on puutteita. Rokotussarja voidaan aloittaa myös silloin, jos se on jäänyt aloittamatta jostain muusta syystä, sanoo asiantuntijalääkäri Anniina Virkku THL:n tiedotteessa.

HPV- eli papilloomavirukset aiheuttavat useita eri syöpiä, kuten suuontelon, suunielussa erityisesti kielentyven ja nielurisojen sekä peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syöpiä. Lisäksi ne aiheuttavat osan alanielun, kurkunpään, nenänielun ja suunielun muiden alueiden syövistä.

Noin 80 prosenttia ihmisistä saa vakavalle taudille altistavan papilloomavirustartunnan elämänsä aikana. Papilloomavirukset tarttuvat iho- ja seksikontaktissa.

Rokotesarjan antama suoja papilloomavirusinfektiota vastaan on pitkäaikainen. Rokote estää noin 90 prosenttia kohdunkaulan syövistä. Rokotuksilla voidaan ehkäistä myös muita papilloomaviruksen aiheuttamia syöpiä.