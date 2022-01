Valtaosa suomalaisista pitkäaikaissairaista on pitänyt kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa koronasta huolimatta, ilmenee Taloustutkimuksen uudesta Suomi hoitaa -tutkimuksesta, joka selvittää pitkäaikaissairaiden hoitoon pääsyä ja hoidossa pysymistä.

Tuoreiden tulosten mukaan 91% kaikista tutkimukseen osallistuneista on pitänyt kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa. Sairauksissa on kuitenkin eroja – esimerkiksi monissa syövissä tapaamisista on pidetty kiinni keskimääräistä paremmin. Diabetesta, sydämen vajaatoimintaa tai selkärankareumaa sairastavat puolestaan ovat jääneet pois tapaamista muita useammin.