Raija Toiviainen varoittaa rasistisen puheen hyväksyttävyyden kasvusta. Kuva: Joel Maisalmi

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pettynyt siihen, että eduskunta torppasi mahdollisuuden nostaa syytteen perussuomalaisten kansanedustajaa Juha Mäenpäätä vastaan.

Syyte olisi tullut Mäenpään vuosi sitten kesäkuussa eduskunnassa pitämän puheen sisällöstä, jossa hän vertasi maahanmuuttajia vieraslajeihin. Mäenpäätä olisi voitu syyttää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mutta eduskunta äänesti niin, ettei kansanedustajalle kuuluvaa syytesuojaa voitu poistaa.

Juridinen linjanveto jää puuttumaan

Toiviainen on pettynyt syytesuojan pysymiseen, sillä nyt tapauksen pohjalta ei voida tehdä linjanvetoa tuomioistuimessa.

– Jää ilmaan se, onko kansanedustajalle hyväksyttävämpää käyttää lainvastaista rasistista vihapuhetta, kun hän ilmaisee mielipiteensä valtionpäivillä. Se on huolestuttava kysymys, kun nyt linjanvetoa ei päästy tuomioistuimessa tekemään, eikä tämä asia voi edetä tästä eteenpäin.

Toiviainen pitää hyvin myönteisenä sitä, että perustuslakivaliokunnan ja kansanedustajien enemmistö on katsonut, että rasistinen ja ihmisarvoa loukkaava vihapuhe on vakava rikos.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että syyteluvan estämisessä näkyy selvästi hyväksyttävämpi suhtautuminen rasistiseen vihapuheeseen.

– Tapaus saattaa jopa rohkaista tämänkaltaisen puheen käyttämiseen. Toivon kovin, että näin ei olisi.

Toiviainen haluaa kyseenalaistaa sen, että rasistista vihapuhetta tarvittaisiin politiikassa. Hänen mielestään ihmisarvoa loukkaavaa ja yhdenvertaisuusperiaatetta horjuttavaa vihapuhetta ei pitäisi käyttää oman sanoman perille saamiseksi.

– Aivan varmasti löytyy tehokkaita laillisia keinoja viedä omia asioita eteenpäin. Minusta vihapuheen kohdistaminen vähemmistöryhmään on huolestuttavaa ja sitä meidän ei pidä missään tapauksessa edistää tai tukea.

Ovatko kansanedustajat muita paremmassa asemassa?

Toiviaisen mielestä syytesuoja kansanedustajilla on perusteltu, koska sillä voidaan ehkäistä turhia rikosilmoituksia. Se myös suojaa kansanedustajia siltä, että viranomaiset syyttäisivät heitä poliittisin, ei oikeudellisten, perustein.

Syytesuoja ei ole kuitenkaan mutkaton.

– Tässä iso kysymys on se, onko kansanedustajan asema riittävä perusta asettaa hänet eri asemaan rivikansalaisen kanssa. Luulisin, että kansalaistenkin keskuudessa herää tällaisia kysymyksiä.

Toiviainen arvioi, että siitä pitäisikö syytesuojaa muuttaa, ei ole keskusteltu yhteiskunnassa laajasti. Toiviainen ei voi nopeasti arvioida sitä, miten syytesuojaa voitaisiin mahdollisesti uudistaa.

– Pitäisi ottaa laajat asiantuntijatahot ja valtiosääntöoikeuden asiantuntijat mukaan, jos nähdään tarpeelliseksi tarkastella kansanedustajan syytesuojaa. Nyt on kuitenkin mahdollista, että eduskunnan vähemmistö pystyy vakavaksikin luonnehditussa asiassa estämään tämän rikosoikeudellisen menettelyn.

Mäenpään tapaus saattaa nostaa kansanedustajien syytesuojan lainoppineiden mielenkiinnon kohteeksi.

– Tämä on omalla tavallaan ollut mielenkiintoinen prosessi, koska tämä on hyvin harvinaista ja poikkeuksellista. Tapaus on oikeudellisesti äärettömän mielenkiintoinen ja varmasti sen kaltainen, että tästä tullaan käymään vielä oikeudellista keskustelua ja pohdintaa.