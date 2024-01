Kristillisdemokraattien kansanedustajan Päivi Räsäsen homoja koskevia kirjoituksia on käsitelty jo käräjä- ja hovioikeudessa. Arkistokuvassa Räsänen ja puolustusasianajaja, varatuomari Matti Sankamo Helsingin hovioikeudessa 1. syyskuuta 2023. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto on hakenut korkeimmalta oikeudelta (KKO) valituslupaa jutussa, jossa kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) on syytetty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Jutussa on kyse Räsäsen homoja koskevista kirjoituksista. Käräjä- ja hovioikeus hylkäsivät aiemmin Räsäsen syytteet.

Valtakunnansyyttäjän mukaan valituslupahakemus koskee yhtä Räsäsen kirjoitusta sekä hänen Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa julkaisemiaan lausumia.

Räsäsen kirjoitus ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen” julkaistiin vuonna 2004 Suomen Luther-säätiön ja Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan internetsivuilla. Kirjoituksessaan Räsänen sanoo homoseksuaalisuuden olevan "psykoseksuaalisen kehityksen häiriö".

Lisäksi Räsänen kirjoitti kesällä 2019 Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa, että ""Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?".

Valtakunnansyyttäjän mukaan asiassa on tärkeää saada KKO:n kanta siihen, miten erisuuntaisia perusoikeuksia on punnittava.

– Kyse on etenkin siitä, mikä on uskonnon- ja sananvapauden suhde syrjinnän kieltoon sekä milloin ilmaisuja on pidettävä rangaistavuuden alarajan ylittävänä rangaistavana vihapuheena, syyttäjän tiedotteessa kerrotaan.

Helsingin hovioikeus katsoi marraskuussa käräjäoikeuden tapaan, etteivät Räsäsen lausunnot täyttäneet kiihottamisrikoksen tunnusmerkistöä. Hovioikeuden päätös oli yksimielinen.

Räsänen on alusta alkaen kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin tai halventaneensa homoseksuaaleja. Hän on vedonnut sanan- ja uskonnonvapauteen.

