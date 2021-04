Saksan ja Euroopan voimanainen, liittokansleri Angela Merkel jättää tehtävänsä syksyllä. Seuraajapeli on kahden kauppa. Kuva: CLEMENS BILAN /EPA

Saksan liittokansleri Angela Merkelin pitkä kausi Saksan ja Euroopan johdossa lähestyy vääjäämättä loppuaan. Saksan liittokanslerin nimellä on väliä, sillä liittokansleri on keskeinen poliittinen voimatekijä ja vaikuttaja EU:ssa samoin kuin EU:n ja Venäjän välisten suhteiden ylläpitäjä. Näillä molemmilla asioilla on iso merkitys Suomelle.

Merkelin seuraajaehdokkaat ovat jo selvillä, mutta Saksan tuleva suunta ei niinkään. Voi nimittäin hyvinkin käydä niin, että valta Saksassa vaihtuu syyskuun vaaleissa.