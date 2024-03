Helsinki

Väistyvä tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi uskovansa, että hänen seuraajansa Alexander Stubb saavuttaa kiitokset luottamuksen luomisesta oikeudentuntoisesti ja vastuullisesti. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Suomen uusi tasavallan presidentti Alexander Stubb on antanut perustuslain mukaisen juhlallisen vakuutuksen eduskunnan edessä. Näin valta on Suomessa vaihtunut.



Presidentti Alexander Stubb aloitti virkaanastujaispuheensa eduskunnassa sanomalla, että hän ryhtyy hoitamaan tehtävää nöyränä ja kiitollisena.



Stubb kertoo olevansa nöyrä sen edessä, että on saanut valtakirjan ja vastuun tähän vaativaan tehtävään suoraan Suomen kansalta. Kiitollinen hän on siitä, että saan palvella rakasta isänmaata näinä vaikeina aikoina.

Stubb kiitti presidentti Sauli Niinistöä ja tämän puolisoa Jenni Haukiota palveluksesta Suomen eteen. Hän totesi Niinistön johtaneen Suomea myrskyisänä aikana ja tehneen väsymättä töitä meidän kaikkien hyväksi.



Stubb sanoi virkaanastujaispuheessaan, ettei sotaisa retoriikka saa hämärtää suomalaisten pyrkimystä rauhaan.

Stubbin mukaan viime aikoina julkinen keskustelumme on ollut kovin sotaisaa ja keskittynyt aseisiin, ammuksiin ja armeijoihin. Tämä ei Stubbin mukaan saa hämärtää sitä, että suomalaiset ovat rauhaa rakastava kansa.

Stubb lupasi pitää presidenttinä huolen siitä, että Suomessa säilyy rauha. Presidentti lupasi Suomen olevan myös valmis välittämään rauhaa aina, kun siihen annetaan mahdollisuus.





Väistyvä tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiitti eduskunnassa pitämässään puheessa Suomen kansaa ja toivotti tulevalle presidentti Alexander Stubbille voimia ja viisautta näinä arvaamattomina aikoina.

Presidentin virkaanastujaistilaisuudessa puhuivat eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.), tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen edeltäjänsä Sauli Niinistö. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Hän kuvaili puheessaan kansan kosketusta unohtumattomaksi.

Niinistö sanoi uskovansa, että Stubb saavuttaa kiitokset luottamuksen luomisesta oikeudentuntoisesti ja vastuullisesti.



Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) esitti eduskunnassa pitämässään puheessa väistyvälle presidentille Sauli Niinistölle eduskunnan puolesta arvostuksen ja kiitollisuuden osoituksen.

Halla-aho sanoi, että Niinistö palveli isänmaata muuttuvina ja haastavina aikoina vastuuntuntoisesti ja Suomelle arvostusta tuoden.

Puheessaan Halla-aho toi esiin, että Niinistö otti virkansa vastaan keskellä eurokriisiä. Lisäksi hänen presidenttivuosiinsa mahtuivat koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.



Päivitetty kello 12.36 ja 12.48: Lisätty alkuun osuus Stubbin puheesta.