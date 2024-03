Helsinki

Väistyvä tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi uskovansa, että hänen seuraajansa Alexander Stubb saavuttaa kiitokset luottamuksen luomisesta oikeudentuntoisesti ja vastuullisesti. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Suomen uusi tasavallan presidentti Alexander Stubb on antanut perustuslain mukaisen juhlallisen vakuutuksen eduskunnan edessä. Näin valta on Suomessa vaihtunut.



Presidentti Alexander Stubb aloitti virkaanastujaispuheensa eduskunnassa sanomalla, että hän ryhtyy hoitamaan tehtävää nöyränä ja kiitollisena.



Stubb kertoo olevansa nöyrä sen edessä, että on saanut valtakirjan ja vastuun tähän vaativaan tehtävään suoraan Suomen kansalta. Kiitollinen hän on siitä, että saan palvella rakasta isänmaata näinä vaikeina aikoina.

Stubb kiitti presidentti Sauli Niinistöä ja tämän puolisoa Jenni Haukiota palveluksesta Suomen eteen. Hän totesi Niinistön johtaneen Suomea myrskyisänä aikana ja tehneen väsymättä töitä meidän kaikkien hyväksi.



Stubb sanoi virkaanastujaispuheessaan, ettei sotaisa retoriikka saa hämärtää suomalaisten pyrkimystä rauhaan.

Stubbin mukaan viime aikoina julkinen keskustelumme on ollut kovin sotaisaa ja keskittynyt aseisiin, ammuksiin ja armeijoihin. Tämä ei Stubbin mukaan saa hämärtää sitä, että suomalaiset ovat rauhaa rakastava kansa.

Stubb lupasi pitää presidenttinä huolen siitä, että Suomessa säilyy rauha. Presidentti lupasi Suomen olevan myös valmis välittämään rauhaa aina, kun siihen annetaan mahdollisuus.



Väistyvä tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiitti eduskunnassa pitämässään puheessa Suomen kansaa ja toivotti tulevalle presidentti Alexander Stubbille voimia ja viisautta näinä arvaamattomina aikoina.

Presidentin virkaanastujaistilaisuudessa puhuivat eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.), tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen edeltäjänsä Sauli Niinistö. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Niinistö kiitti puheensa lopussa Suomen kansaa ja puhui "kansan kosketuksesta", joka on hänen mukaansa unohtumaton.

– Kansan kosketus, sen tekin olette kohdannut vaalikentillä. Kampanjan tiimellyksessä se ilahduttaa ja kannustaa, hiveleekin, Niinistö sanoi kohdistaen sanansa Stubbille.

Niinistö esitti puheessaan Suomen kansalle "kauniin kiitoksen".

– Teille, uusi presidenttimme: olemme mukananne, hän lausui.



Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) esitti eduskunnassa pitämässään puheessa väistyvälle presidentille Sauli Niinistölle eduskunnan puolesta arvostuksen ja kiitollisuuden osoituksen.

Halla-aho sanoi, että Niinistö palveli isänmaata muuttuvina ja haastavina aikoina vastuuntuntoisesti ja Suomelle arvostusta tuoden.

Puheessaan Halla-aho toi esiin, että Niinistö otti virkansa vastaan keskellä eurokriisiä. Lisäksi hänen presidenttivuosiinsa mahtuivat koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Kunniakomppania tervehti ensimmäistä kertaa uutta presidenttiä Alexander Stubbia. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Virkaanastujaistilaisuuden jälkeen presidentti Stubb tarkasti kunniakomppanian Eduskuntatalon edessä. Stubb ja presidentti Niinistö astelivat rinnakkain kunniakomppanian edessä, ja kunniakomppania tervehti ensimmäistä kertaa uutta presidenttiä.

Taustalla soi tuttuun tapaan Porilaisten marssi.

Tarkastamisen jälkeen Stubb ja Niinistö astuivat autoon, joka lähti viemään presidenttejä takaisin Presidentinlinnaan. Siellä Stubb ja Niinistö puolisoineen ovat tervehtineet suomalaisia Presidentinlinnan parvekkeelta. Presidentit sekä Suzanne Innes-Stubb ja Jenni Haukio vilkuttelivat kansalaisille noin kahden minuutin ajan.

Kauppatorilta kaikui onnitteluhuutoja uudelle presidenttiparille sekä "kiitos Sauli, kiitos Jenni" -huutoja. Paikalle oli kerääntynyt satoja ihmisiä. Stubb antoi vielä yhden vilkutuksen kansalaisille, kun muut olivat jo poistuneet parvekkeelta.

Presidentit puolisoineen tervehtivät paikalle tulleita ihmisiä Presidentinlinnan parvekkeelta. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Presidentti Sauli Niinistö sanoi jäähyväispuheessaan Presidentinlinnassa, että presidentin tehtävän jättäessään hänellä on päällimmäisenä kiitollisuus siitä, miten hyvin asiat Suomessa ovat.

– Vaikka ajat ovat muuttuneet epävarmempaan ja sotaisaankin suuntaan, Suomi on pysynyt vahvana ja vakaana, Niinistö sanoi.

Puheessaan Niinistö osoitti kiitoksensa myös eduskunnan puhemies Jussi Halla-aholle. Niinistö sanoi pitäneensä ensisijaisen tärkeänä vahvan yhteyden pitämistä eduskuntaan.

– Haluan kiittää eduskuntaa yhteistyöstä, jota olemme vuosien mittaan parlamentarismin hengessä harjoittaneet. Tämä yhteistyö ei ole vaatinut muodollisia rakenteita, hän sanoi.

Niinistö kiitti myös hallitusta ja pääministeri Petteri Orpoa (kok.). Niinistö sanoi yhteistoiminnan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olleen hallituksen kanssa saumatonta.

– Toivon teille viisautta ja voimia toimia Suomen parhaaksi myös tulevaisuudessa. Edessä olevaa aikaa kukaan ei voi ennustaa, mutta sen tohtinee ääneen arvioida, että monta visaista pulmaa teillä on vielä edessänne, Niinistö sanoi.

Presidentti Sauli Niinistö hyvästeli valtioneuvoston ja valtionhallinnon korkeimpia virkamiehiä sekä kenraalikuntaa jäähyväistilaisuudessa Presidentinlinnan Valtiosalissa. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Pääministeri Petteri Orpo kuvaili puheessaan presidentti Sauli Niinistön olleen presidenttikausillaan suomalaisille pidetty ja arvostettu johtaja.

– Unilukkari, joka on herätellyt suomalaisia, erityisesti meitä poliittisia päättäjiä, kohtamaan paljaat totuudet. Olette johtanut esimerkillä, Orpo sanoi.

Orpo sanoi Niinistön yhteistyön hallitusten kanssa olleen tiivistä ja hyvää.

– Aktiivisuutenne ja henkilökohtaiset suhteenne suurvaltojen johtajiin ovat olleet isänmaan eduksi. Ne ovat vahvistaneet Suomen kansainvälistä asemaa ja antaneet pienelle maalle sen kokoa suuremman painoarvon.

Orpo sanoi Niinistön myös olleen ulkopolitiikan johdossa murrosaikana ja tekemässä historiaa, kun Suomi liittyi Naton jäseneksi.

– Polkumme jäsenyyteen oli hyvin pohjustettu. Päätöksiä kyettiin tekemään nopeasti ja samalla demokraattisesti silloin kun niitä vaadittiin.



