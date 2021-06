Oulun kameraseura ry järjestää valokuvanäyttelyn viimeisimmistä valokuvausprojekteistaan lauantaina kello 11–15 Mannerheiminpuistossa. Näyttely on osa seuran vuodelle 2021 saamaa Finnfoto-apurahahakemusta, johon kuuluu useita tapahtumia kesän ja syksyn aikana.

Mannerheiminpuistossa on kuvia seuran Katukuvausta Oulussa 2021 -projektista, Kameraseuran Vuoden valokuvaaja -kilpailun ensimmäisen osakilpailun, Värikäs kaupunni -näyttelystä sekä vapaa näyttelyosio seuran jäsenille.

Oulun kameraseuran jäsen ja yrittäjä Suvi Viitaluoma korostaa vertaistuen merkitystä aloittelevalle valokuvaajalle. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kameraseuran tämän vuoden toimintaa on virkistänyt Finnfoto-apuraha vuodelle 2021. Apurahan myöntämisellä pyritään edistämään laadukasta valokuvausta. Apurahahakemuksen pohjalta on suunniteltu monenlaisia tapahtumia. Teemana vuoden tapahtumissa ja projekteissa on Tykkääkkö nää kuvata, tuu mukkaan. Pyrkimyksenä on kehittää muun muassa valokuvaajien kuvallista ilmaisua ja kuvankäsittelytaitoja. Vuoden projekteista kootaan lopuksi valokuvakirja.

Seuran puheenjohtaja Anu Vihavainen kertoo, että katukuvaus on yksi helposti lähestyttävimmistä kuvauslajeista, sillä sitä voi harrastaa hyvin monella tavalla.

– Katukuvaaja voi vaikka istua samassa paikassa kuvaamassa yhtä kohtaa kaupunkinäkymästä monen kuukauden ajan, ja silti löytää siitä aina jotain uutta ja kuvaamisen arvoista, Vihavainen tiivistää urbaanin maiseman viehätystä.

Idea Katukuvausta Oulussa -projektiin lähti koronapandemian asettamista rajoituksista valokuvausharrastukselle. Kun sisätiloissa ei enää voinut kuvata turvallisesti, oli helpompaa lähteä muiden kuvaajien kanssa kuvaamaan ympäristöä ulkona.





Yrittäjä Suvi Viitaluoma on Oulun kameraseuran tuoreimpia jäseniä: hän on ollut toiminnassa mukana vasta kuusi kuukautta, mutta hänestä on jo tässä ajassa kehkeytynyt seuran aktiivinen toimija. Seurassa mukana olo on ollut positiivinen kokemus, vaikka ennakkoluulojakin oli.

– Aluksi kuvittelin seuran koostuvan ainoastaan vanhoista konkareista. Todellisuudessa siellä on kuitenkin monenlaisia ihmisiä mukana: nuorempia, vanhempia, harrastajia ja työkseen kuvaavia henkilöitä.

Valokuvausta työkseen tekevä Viitaluoma kiinnostui valokuvauksesta teini-ikäisenä, kun osti ensimmäisen järjestelmäkameransa, minkä jälkeen kuvaaminen on vienyt mennessään.

Valokuvauksen harrastamisesta kiinnostuneille Viitaluoma suosittelee omasta puhelimesta aloittamista.

– Nykypäivänä puhelinten kamerat ovat niin hyviä, että niistäkin on ihan hyvä aloittaa. Kaikista tärkeintä on kuitenkin aloittaa kuvaamalla kaikkea sellaista, mikä on omasta mielestä kivaa. Kun näkee oman kädenjäljen ottamissaan valokuvissa, se motivoi jatkamaan. Myös kokeneempien valokuvaajien kanssa keskusteleminen kannattaa.

– Kannattaa kysyä rohkeasti. Netissä on paljon tietoa, mutta monesti vasta-alkajana oppii nopeammin, kun kysyy neuvoa kuvausta pitkään harrastaneilta. Esimerkiksi kameraseuraan liittyminen on hyvä keino kehittää taitojaan nopeammin.

Itseään Viitaluoma kuvailee luovaksi ihmiseksi, ja hän pitää ympäristöstään tekemiään havaintoja suurimpana inspiraation lähteenään. Viimeisimpänä hän on innostunut kaupunki- ja katukuvauksesta.

– Näkemäni asioiden tallentaminen on vain todella inspiroivaa, Viitaluoma toteaa valokuvauksen viehätyksestä.