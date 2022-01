Historiallinen pelkistetty tehdasarkkitehtuuri on säilynyt hienosti uudistuksessa. Arvioitavan ylimmän kerroksen asunnon parveke näkyy kuvassa etualalla. Kuva: Matti Lakkala

Asunto Oy Oulun Valjastehdas (valmis). Lehto Asunnot. Suunnittelu LUO Arkkitehdit Oy. Asunto B59, 4h+kt+s, 97,5 neliömetriä. Vh. 649 900 euroa.

Eräs Oulun mielenkiintoisimmista asuntokohteista on valmistumaisillaan Myllytullissa. Kyseessä on tietysti niin kutsuttu Valjastehdas, joka on rakennettu 1800-luvun lopulla nahkateollisuusyritys Veljekset Åström Oy:n tarpeisiin Isokadun varteen.