Lumo-valofestivaali on kerännyt runsaasti katsojia Oulussa aikaisempina vuosina. Kuva: Jukka Leinonen

Kahdeksatta kertaa Oulussa järjestettävä Lumo-valofestivaali on tänä vuonna koronatilanteesta johtuen kotimaisen valon juhla.

– Alkuvuoden ohjelmahaussa saimme runsaasti ehdotuksia, joista suurin osa tuli ulkomailta. Pandemian takia suunnitelmat menivät uusiksi ja nyt meillä on ilo esitellä runsaasti laadukkaita, kotimaisia teoksia, kertoo festivaalin vastaava tuottaja Anna Lanas.

Marraskuun 20.-22. päivinä Oulun kaupungin ydinkeskustan valaisee toistakymmentä teosta sekä erilliset aluetapahtumat. Teokset sijoittuvat pääosin keskustassa Kauppatorin, Hupisaarten ja Otto Karhin puiston väliselle alueelle.

Lumon tämän vuoden teema on Ajassa, jossa etsitään vastauksia kysymyksiin, voiko ajassa matkustaa tai miltä historia tai tulevaisuus näyttävät nykyvalossa.

Turvallisuus tärkeää

– Järjestämisen edellytyksistä keskusteltiin kaupungin terveysjohtajan ja turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Tällä hetkellä onneksi näyttää, että ulkona, vapaassa kaupunkitilassa, on tapahtuma mahdollista järjestää turvallisesti. Toki varaudumme, että muutoksia voi tulla viime hetkelläkin, huomauttaa ohjelmapäällikkö Jarkko Halunen.

Järjestäjät ovatkin kiinnittäneet turvallisuuden takaamiseen paljon huomiota.

– Teospaikat ja esitysaikataulut on suunniteltu väljästi ruuhkien välttämiseksi. Lisäksi käytössä on vaihtoehtoisia reittejä teosten välillä ja paikalla on ohjaajia, jotka huolehtivat turvaväleistä. On tärkeää, että paikalle tullaan vain täysin terveenä, ja kehotamme jokaista ottamaan oman maskin mukaan, lisää Anna Lanas.

Koko Lumo-valofestivaalin ohjelma 2020 julkistetaan 4. marraskuuta. Tapahtuma on Oulun kaupungin järjestämä, maksuton ja kaikille avoin festivaali.

Samana viikonloppuna järjestetään myös Oulun Sarjakuvafestivaali, Oulun kansainvälinen Lasten ja nuorten elokuvafestivaali sekä Kaupunkimme-festivaali, yhteistyössä Lumo Light Festival Oulun kanssa.