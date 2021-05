Jatkuva reissaaminen Limingasta Helsinkiin kannusti Tommi Saaren ideoimaan Valo Hotel & Work -bisneshotellikonseptin. – Myös kiinteistöjen vajaakäyttö oli hirvittänyt minua jo pitkään, Saari kertoo. Kuva: Mauri Ratilainen

Helsingissä viime syyskuussa aloittanut Valo Hotel & Work -bisneshotelli on pitänyt pintansa koronakurimuksesta huolimatta, Valo-konseptin ideoinut liminkalainen kiinteistöalan yrittäjä, SSA-konsernin perustaja Tommi Saari sanoo.

– Markkinaan nähden meillä on mennyt uutena pääkaupunkiseudun hotellina hyvin. Korona on ottanut osansa, mutta asiakaspalaute on ollut tosi myönteistä ja tulevaisuus on toivoa täynnä.