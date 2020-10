Tietoturva-asiantuntijana toimiva Iiro Uusitalo toimii vapaa-aikanaan valkohattuhakkerina. Hän arvioi, että Vastaamon tapaus on tosi iso isku terveysalan imagolle. Kuva: Hanna Laasanen

Psykoterapiakeskus Vastaamon potilastietojen tietomurto ja tiedoilla kiristäminen on hyvin poikkeuksellinen tapahtuma. Kiristäjä on väittänyt saaneensa haltuunsa kymmenien tuhansien asiakkaiden potilastiedot ja uhannut julkaista joka päivä sadan henkilön tiedot, jos lunnaita ei makseta. Tietoja on julkaistu ainakin salatussa Tor-verkossa, mutta on uhka, että ne leviävät myös muille alustoille.

Hyväntahtoiset, eettisesti toimivat valkohattuhakkerit ovat seuranneet aktiivisesti Vastaamon tapahtumia. He ovat myös onnistuneet poimimaan joitakin tiedonjyviä ja luovuttaneet tiedot suoraan keskusrikospoliisille. Poliisi kiitti sunnuntain tiedotustilaisuudessa valkohattuhakkereita avusta.