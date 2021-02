Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja vierailee ensi viikolla Suomessa. Maanantaista torstaihin kestävää vierailua isännöi Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.).

Tsihanouskaja osallistuu tiistaina Ulkopoliittisen instituutin verkkokeskusteluun Valko-Venäjän tilanteesta.

Tsihanouskajan on määrä tavata myös valtiovallan edustajia vierailullaan. Kanerva kertoi STT:lle, että tapaamisista kerrotaan tarkemmin ensi viikolla.

– Valmistelut on tehty tarkimman ajattelun mukaan. Me on sovittu eri tahojen kanssa, että yksityiskohdat kerrotaan myöhemmin. Varsin laadukas ohjelma hänelle on rakennettu, Kanerva sanoi.

Tsihanouskaja oli ehdolla Valko-Venäjän presidentinvaaleissa viime elokuussa. Voittajaksi julistautui maassa edelleen valtaa pitävä Aljaksandr Lukashenka, mutta vaalit on laajasti arvioitu vilpillisiksi. Tsihanouskaja ei alun perin ollut poliittisesti aktiivinen, mutta asettui ehdolle sen jälkeen kun hänen miehensä, oppositiopoliitikko Sjarhei Tsihanouskin ehdokkuus hylättiin. Tsihanouski on tällä hetkellä vankilassa.

Valko-Venäjän vaalit ja tilanne ovat olleet myös Etyjin tarkkailtavina.