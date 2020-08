Svjatlana Tsihanouskaja puhui videon kautta naapurimaasta Liettuasta ennen EU:n keskiviikkoista hätäkokousta Valko-Venäjän kriisistä. Kuva: TATIANA ZENKOVICH

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja vetosi keskiviikkona Euroopan unionin johtajiin, jotta nämä eivät tunnustaisi hänen mukaan väärennettyjä presidentinvaalien tuloksia. Hän kehotti unionia kunnioittamaan Valko-Venäjän kansan valintaa.

Tsihanouskaja puhui videon kautta naapurimaasta Liettuasta ennen EU:n keskiviikkoista hätäkokousta Valko-Venäjän kriisistä.

Valko-Venäjän pitkäaikainen johtaja Aleksandr Lukashenko yrittää tukahduttaa maassa vellovat joukkoprotestit ja lakot, jotka ovat hänen suurin haasteensa 26 vuotta kestäneen vallassa olon aikana. Hän kiistää peukaloineensa 9. elokuuta pidettyjen vaalien tuloksia, joka varmistivat hänelle kuudennen kauden presidenttinä.

– Kehotan teitä olemaan tunnustamatta vilpillisiä vaaleja, Tsihanouskaja sanoi englanniksi videolla.

– Herra Lukashenko on menettänyt legitimiteettinsä kansakuntamme ja maailman silmissä.

Tsihanouskaja sanoi olevansa vaalien oikea voittaja ja hän halusi uudet vaalit pidettäväksi kansainvälisen valvonnan alla.

EU:n odotetaan määräävän pakotteita

EU on antanut ymmärtää asettavansa pakotteita Valko-Venäjän virkailijoille, mikäli se havaitsee näiden olevan vastuussa vaalitulosten väärentämiseen ja mielenosoittajien kaltoin kohteluun. Ainakin kaksi mielenosoittajaa on kuollut ja tuhansia on pidätetty.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde on tarjoutunut vierailemaan Minskissä Etyjin tulevan puheenjohtajan roolissa. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön kuuluu sekä läntisiä maita että entisen Neuvostoliiton maita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tarjonnut Lukashenkolle aseellista apua, mikäli sellaista tarvitaan. Hän puhui tiistaina puhelimitse Saksan liittokanslerin Angela Merkelin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

Putin varoitti ulkomaita olemaan sekaantumatta Venäjän läheisen liittolaisen Valko-Venäjän asioihin.