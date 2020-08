Valkiaisjärven uimarannan ja Lämsänjärven uimarannan vesissä on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää, tiedottaa Oulun kaupunki.

Kaupungin luokituksen mukaan runsas määrä sinilevää tarkoittaa sitä, että uimavesi on selvästi syanobakteeripitoista tai uimaveden pinnalle on kohonnut pieniä syanobakteerilauttoja tai rannalle on ajautunut syanobakteerikasaumia.

Oulun kaupunki kehottaakin välttämään uimista järvissä, sillä myös vähäinen syanobakteeriesiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille. Mikäli vesistöissä ui, kannattaa vähintään käydä suihkussa uimisen jälkeen.

Kaupunki kehottaa myös pitämään etenkin lapset pois järvien rannoilta runsaiden sinileväesiintymien aikana, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.

Ulosteperäistä saastumista ilmaisevien E-coli -bakteerien ja enterokokkien osalta järvet kuitenkin täyttävät laatuvaatimukset.

Juttua päivitetty klo 18:43: lisätty tieto Lämsänjärven levätilanteesta.