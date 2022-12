Pentueen emo on tuttu kahden ja puolen vuoden takaisesta suositusta Kalevan koiranpentulivestä. Se oli silloin yksi hurmaavista pennuista. Kuva: Tiina Räisänen

Kalevan verkkolehdessä pääsee huomisesta perjantaista alkaen katsomaan livelähetyksissä seitsemän pienen bichon frisé -pennun elämän aloitusta Oulussa.

Luvassa on arkiaamuisin useita kertoja viikossa suoraa lähetystä pentulan tohinasta. Lähetyksen voi katsoa myös tallenteena jälkikäteen.

Pentueen kasvattaja, kennel Mercurite'sin Tiina Räisänen haluaa jakaa ihanan ja välillä hulvattomankin pentuajan lukijoiden kanssa.

Pentueen emo on jo monelle lukijalle tuttu kahden ja puolen vuoden takaisesta suositusta Kalevan koiranpentulivestä. Silloin emo oli yksi neljästä valloittavasta pennusta.

Nyt aikuiseksi kasvanut pentulive-tähti hoivaa omaa pesuetta. Kysymyksessä on siis toisen sukupolven pentulive.

– Jotkut katselijoista soittivat aikaisemman pentuliven loputtua ja melkein itkivät, kun pennut olivat lähteneet maailmalle, Räisänen muistelee.

Elämän alku on sujunut hyvin Oulussa joulukuun 1. päivä syntyneessä bichon frisé -pentueessa. Kuva: Tiina Räisänen

Kasvattaja sai katselijoilta paljon positiivista palautetta koronakeväänä 2020 lähetetystä koiranpentulivestä ja haluaa nyt näyttää uuden sukupolven jännittävän elämän aloituksen.

Pentueen emo on viralliselta nimeltään Mercurite’s Rise of Skywalker. Hellyttävää nappisilmää kutsuttiin aikaisemmassa koiranpentulivessä Nicaksi.

– Se halusi kuitenkin olla nimeltään Kiko. Sana on japania ja se tarkoittaa henkilöä joka suhtautuu asioihin riemuiten ja on onnellinen, Räisänen selittää.

Nimi oli enne, sillä Kikosta kasvoi iloinen koira ja todellinen kaunotar. Se on kerännyt 11 valiotitteliä Suomesta ja ulkomailta lyhyessä ajassa.

– Ollaan oltu ällikällä lyötyjä. Ilolla ja nöyryydellä on otettu vastaan menestys.

"Kauniisti meni syntymän ihme"

Kiko pyöräytti joulukuun 1. päivä seitsemän tervettä pentua, viisi tyttöä ja kaksi poikaa.

– Tosi kauniisti meni syntymän ihme. Synnytys sujui kuin oppikirjoissa, seitsemän pentua syntyi neljässä tunnissa. Ei tullut komplikaatioita ja emo alkoi heti hoitaa pentuja, Räisänen toteaa tyytyväisenä.

Pentueen suuri koko on ollut ihmetys. Yleensä bichon frisé -pentuja syntyy kerralla selvästi vähemmän. Pentue on Räisäsen 12 vuoden kasvattajauran suurin.

Kun pennut kasvavat, luvassa onkin aikamoista vilskettä ja melskettä.

Pentueen isä on Yhdysvalloista tuotu valiouros Cole, joka on myös erittäin iloinen esiintyjä näyttelyissä.

Kiko-emo on menestynyt näyttelyissä hienosti. Kuva on voitokkaalta Tromssan näyttelyreissulta. Kuva: Tiina Räisänen

Tärkeä tieto kaikille koiranpentuliven katselijoille on se, että kysytyillä pennuilla on jo ottajia yllin kyllin. Räisäsen sähköpostissa on noin 500 hakemusta perheiltä, jotka haluaisivat oman pennun.

Räisänen käy hakemukset läpi ja kutsuu sopivimmat perheet haastatteluun, kun pennut ovat neliviikkoisia. Sitä kautta oikeat kodit valikoituvat.

Ensimmäiset viikot syödään ja nukutaan

Elämän alkutaipaleella olevat pennut lähinnä syövät ja nukkuvat ensimmäiset viikot. Emo on lähellä koko ajan ja hoivaa niitä.

Pikkuhiljaa pennut keräävät painoa. Räisänen punnitsee pennut aamulla ja illalla sekä merkkaa painonkehityksen vihkoon.

– Kädellä kokeillaan, että pennut ovat vahvoja ja elinvoimaisia. Lisäksi seurataan, että äitikoiralla on kaikki hyvin.

Kun pentujen silmät ja korvat alkavat parin–kolmen viikon kohdalla aueta, pörröturkit lähtevät liikkumaan ja ryömimään. Muutakin kuin emon maitoa pennut alkavat saada neljän viikon ikäisinä, mutta joskus aikaisemminkin.

– Sitten pentujen vauhti alkaa kiihtyä. Voi olla sellaista hulinaa, että ollaan vielä ihmeissämme, miten selvitään livelähetyksissä, nauraa Räisänen.