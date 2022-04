Oulu

Alexandra Plaxina ja Risto Toivo kävivät lastensa Tomin ja Sofian kanssa Kestävän kehityksen keskuksella pyöräostoksilla. Kuva: Susanna Eksymä

9-vuotias Sofia hyppelee Välivainion Kestävän kehityksen keskuksen pihamaalla tasajalkaa. Kevään etenemisen seisauttanut lumituiskukaan ei saa tytön leveää hymyä hyytymään.

– Sain synttärilahjaksi uuden pyörän. Aion ajaa tällä tosi kovaa, Sofia hihkuu ja esittelee uutta aniliininpunaista Tunturiaan.

Jos tarkkoja ollaan, pyörä ei ole aivan uusi, vaikkakin uuden veroinen. Se on rakennettu Välivainion Kestävän kehityksen keskuksen pyöräpajalla kierrätyspyörien osista.

– Suosimme kierrätystä aina kun se on mahdollista. Meidän perheessä lähdetään vain todella harvoin ostamaan mitään uutena. Tämä pyörä on hyvä esimerkki siitä, miksi me näin teemme. Saimme hyvällä hinnalla hienon ja viimeisen päälle huolletun pyörän, jossa on takuukin, Sofian äiti Aleksandra Plaxina intoilee.

Ennätysvilkas kevät

Välivainion Kestävän kehityksen keskuksen pyöräpajalla kierrätyspyörien myynti on ollut tänä keväänä ennätysvilkasta.

– Pyörien kysyntä on lyönyt ällikällä. Vilkkaimpina päivinä pyöriä on mennyt kuusi tai seitsemän tunnissa, kertoo pyöräpajalla apuohjaajana toimiva Ari Tyni.

Tyni arvelee ennätyslukemiin nousseiden polttoaineiden hintojen kiihdyttäneen pyöräkauppaa.

– Suunnilleen joka toinen asiakas on todennut, että näinä aikoina on parempi pistää auto seisontaan ja hommata pyörä tilalle.

Kestävän kehityksen keskuksen pyöräpajalla pyöriä kasataan kierrätyspyörien osista myyntiin noin viisitoistapäisellä porukalla. Joukossa on niin työkuntoutujia kuin tukityöllistettyjäkin.

– Saamme kierrätyspyöriä Oulun kaupungilta ja taloyhtiöiltä, jonkin verran myös yksityisiltä ihmisiltä. Hyväkuntoiset huolletaan ja huonokuntoiset puretaan osiksi ja niistä kasataan uusia pyöriä, Tyni kertoo.

Hän sanoo myyntipyöriä rakennettavan pääasiassa hiljaisina kuukausina sydäntalvella.

– Varastot hupenevat vauhdilla ja uusia pyöriä ei ennätetä nyt tehdä, joten saapa nähdä joudutaanko syksyllä myymään ei oota, kun opiskelijat tulevat kyselemään edullisia pyöriä, Tyni puhelee.

Hän arvioi Tahkokankaalla sijaitsevassa Kestävän kehityksen keskuksen varastossa olevan tällä hetkellä vielä vajaat sata myyntipyörää.

– Kysytyimpiä ovat perinteiset mummomallin pyörät sekä Jopot.

Huoltorumba käynnissä

Juuri nyt Kestävän kehityksen keskuksen pyöräpajalla kaikki aika vierähtää pyörähuoltojen parissa.

– Säpinää riittää. Huoltosesonki käynnistyi jo maaliskuun puolella, kun sää käväisi lämpimänä ja pyörätiet alkoivat sulaa. Sen jälkeen rumba on jatkunut, vaikka takatalvikin on vähän yritellyt, Ari Tyni kertoo.

Pyöräpajalla tehdään polkupyörille ilman ajanvarausta niin pikahuoltoja, vuosihuoltoja kuin perusteellisempia täyshuoltojakin.

– Perushuollossa pyörä käydään läpi kokonaisuudessaan ja tarkistetaan sen toimintakunto. Kettingit ja hammasrattaat puhdistetaan ja rasvataan, vaihteet ja jarrut säädetään ja tarvittaessa vanteet oiotaan, Tyni kertoo.

Täyshuollossa pyörä puretaan kokonaan ja käydään läpi osa kerrallaan.

– Kuluneet osat vaihdetaan. Käytämme aina mahdollisuuksien mukaan kierrätysosia.

33 vuotta polkupyöriä rassanneen Tynin mukaan pyörälle kannattaa tehdä perushuolto vuosittain ja täyshuolto parin kolmen vuoden välein.

– Tällainen huoltorytmi pidentää pyörän käyttöikää aivan merkittävästi.

Pyörien vuosihuollot työllistävät nyt pyöräpajalla eikä uusia myyntipyöriä ennätetä tehdä. Kuvassa Roni Syväjärvi oikaisee huoltopyörän kieroa vannetta. Kuva: Susanna Eksymä

Pyörä kuntoon päivässä tai parissa

Kevätsesongin käynnistyttyä Välivainion Kestävän kehityksen pyöräpajalla on huollettu vajaat sata pyörää, ja vauhti on kiihtymään päin.

– Eniten meille tuodaan perinteisiä maantie- ja maastopyöriä. Läskipyörät tuntuvat kadonneen viime aikoina jonnekin, sen sijaan sähköavusteiset pyörät ovat lisääntymään päin, Ari Tyni sanoo.

Välivainon pyöräpajalla huolletaan myös sähköpyöriä, mutta vain niiden mekaanisia osia. Sähköihin pajalla ei kosketa.

– Ouluun tarvittaisiin ehdottomasti sähköpyörien huoltoon liittyvää koulutusta, Tyni huomauttaa.

Välivainion pyörähuolto toimii ilman ajanvarausta. Huoltoviive on tällä hetkellä 1–2 päivää.

– Täyshuollot saattavat ottaa useamman päivän, samoin pyörien entisöinnit. Niitä meille tulee muutama vuodessa. Saatamme pyörän siihen kuntoon, kuin se on ollut kukoistuksessaan. Vanhimmat meillä entisöidyt ovat peräisin 30-luvulta, Tyni kertoo.