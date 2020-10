Välit Kiinaan happamoituvat Keski- ja Itä-Euroopan mailla: Auttaako yhteinen huoli Kiinasta korjaamaan transatlanttisia suhteita?

Kiinan ja Keski- ja Itä Euroopan maiden välinen niin sanottu 17+1 yhteistyö on ollut EU:ssa arvostelun kohteena jo pitkään, sillä sen on katsottu hajottavan Euroopan yhtenäisyyttä. Viime aikoina moni ryhmään kuuluva maa onkin harkinnut siitä vetäytymistä; esimerkiksi Viron ulkoministeri on puhunut asiasta myös julkisesti. Tämä johtuu sekä Kiinan toiminnasta että USA:n ja EU:n odotuksista ja laajemmista geopoliittisista jännitteistä.

17+1 ryhmä syntyi Kiinan aloitteesta vuonna 2012. Sen pääasialliseksi tavoitteeksi on kerrottu Kiinan vyö ja tie -hankkeen edistäminen sekä kaupankäynnin ja investointien lisääminen. Muun muassa Viro on aina suhtautunut tähän yhteistyömuotoon laimeasti, koska se ei ole pitänyt Kiinan luomaa viiteryhmää itselleen suotuisana. Kyseessä on sekalainen seurakunta EU:n itäisiä jäsenmaita ja hakijamaita Länsi-Balkanilta. Viime vuonna joukkoon liittyi myös Kreikka, jolloin alun perin 16+1 yhtälöstä tuli 17+1.