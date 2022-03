Valio lopettaa toimintansa Venäjälle. Kuvituskuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Valio lopettaa toimintansa Venäjällä ja liiketoimintojen alasajo alkaa välittömästi. Yhtiö kertoi asiasta maanantaiaamuna.

Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme kertoo, että Valio tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen itsenäiseen Ukrainaan. Hurmeen mukaan Valiolla ei ole eettisiä toimintaedellytyksiä jatkaa Venäjällä.

Valiolla on Venäjällä yksi sulatejuustotehdas Moskovan lähettyvillä ja myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa. Lisäksi yhtiöllä on Venäjällä sopimusvalmistuskumppaneita. Kaikkiaan Valio työllistää Venäjällä noin 400 henkilöä ja sen Venäjän toimintojen liikevaihto on ollut noin 85 miljoonaa euroa vuodessa.

Jo aiemmin viime viikolla Valio ilmoitti lopettavansa viennin Suomesta Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Lisäksi raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tuonti Venäjältä Suomeen lopetettiin.