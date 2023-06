Oulun kauppatorilla Kaitoväylän kupeessa on sininen vessakontti.

Vasemmanpuolimmaisen, naisille tarkoitetun vessan oven takana on kaksi koppia. Ne ovat ahtaita, mutta ne saa lukkoon eikä kukaan pääse näkemään sisään.

Siksi Milla on käynyt tämänkaltaisissa oululaisissa yleisövessoissa lukemattoman monta kertaa. Hän on lukinnut oven ja valinnut vasemmasta käsivarrestaan otollisimmalta vaikuttavan verisuonen, jonne hän on piikittänyt subutexia tai amfetamiinia.

Näitä keskustan alueen yleisövessoja suosivat ne oululaiset suonensisäisten huumeiden käyttäjät, jotka tarvitsevat rauhallisen tilan annostelulleen.

21-vuotias oululainen Milla kutsuu yhtä piikitettävää huumeannosta "vedoksi".