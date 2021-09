Ronja Rajala ja Matti Suur-Hamarin mukaan Ruka on samaan aikaan tarpeeksi pieni ja tarpeeksi suuri. Kuva: Terhi Marjakangas

Ronja Rajala ja Matti Suur-Hamari istuvat suosikkipaikassaan, Hanki Baarissa, Rukalla. Paikkaa on luonnehdittu monen rukalaisen olohuoneeksi. Sitä se on myös Matti Suur-Hamarille ja hänen puolisolleen Ronja Rajalalle, jotka ovat asuneet Rukalla parin vuoden ajan. He kertovat löytäneensä ”Ruka-fiiliksen”.

– Metsää toki löytyy mistä vain, mutta Rukassa on se, että se on samaan aikaan tarpeeksi pieni ja tarpeeksi iso. Fiilis koostuu myös siitä, että tänne on rakentunut oma yhteisönsä ja täältä on löytänyt hyviä ystäviä, kertoo paralautailija, lumilautakrossissa kisaileva Matti Suur-Hamari.