Maskikansaa. Välikysymyskeskusteluun oli varauduttu huolella. Vasemmalla pääministeri Sanna Marin (sd.). Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Elina Lepomäki.

Eduskuntaan saatiin keskiviikkona aimo annos sähköä, kun salissa alettiin ruotia opposition jättämää välikysymystä hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä.

Välikysymyksessä ovat mukana kaikki oppositiopuolueet, eli kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Kyse on ensimmäisestä välikysymyksestä koronan aikana.

Viime keväänä perussuomalaiset jättivät välikysymyksen turvapaikkapolitiikasta, mutta se vedettiin pois. Koko eduskunta keskittyi tuolloin koronan hoitoon.

Nyt on toinen tahti. Hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä käydään tuttua kärkästä sanailua.

Puhemies jo tyynnytteli

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) joutui heti alkuunsa tyynnyttelemään kuohuvaa ilmapiiriä.

– Terävät välihuudot ovat poikaa, mutta jatkuva älämölö ei. Kohta emme kuule enää toisiamme, puhemies torui.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ihmetteli ennen oman puheenvuoronsa alkua sitä, että miksei pääministeri Sanna Marin (sd.) aloittanut vastauspuheenvuoroa välikysymykseen. Sen sijaan puheen piti valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.).

Töitä nyt, eikä myöhemmin

Orpo kritisoi voimakkaasti hallitusta riittämättömistä työllisyystavoitteista ja -toimista.

– Suomessa oli elokuun lopussa yhteensä 329 700 työtöntä työnhakijaa. Se on 97 100 enemmän kuin viime vuonna. Erityisesti naisten ja nuorten työttömyys on noussut. Budjettiriihessä hallitus kuitenkin päätti työllisyystavoitteen toteutumisen siirtämisestä tämän vuosikymmenen loppuun, Orpo ihmetteli.

Hän jatkoi, että suomalaiset tarvitsevat työpaikkoja nyt, ei vasta kymmenen vuoden päästä.

– Ei suomalaisten asioita näin voi hoitaa.

Katsokaapa Ruotsia

Orpon mukaan riihessä hallitus julisti, että päätökset 30 000 työllisestä tehdään.

– Lopulta hallitus teki päätöksiä työllisyyden parantamisesta vain noin 15 000 työllisen edestä. Kun tästä vähennetään hallituksen aiempien päätösten seurauksena työllisten väheneminen, on hallitus onnistunut vähentämään työllisyyttä, hän tykitti.

Orpo kävi läpi oman vaihtoehtonsa hallituksen päättämättömyydelle.

– Keinoja työpaikkojen lisäämiseksi on, jos hallituksella olisi tahtoa niiden toteuttamiseen. Ruotsissa tätä tahtoa on ollut. Siellä on varaa elvyttää talouttaan noin kymmenellä miljardilla eurolla ilman, että tulevaisuudennäkymät heikkenevät.

Onko yhteistä linjaa?

Valtiovarainministeri Vanhanen toi vastauspuheessaan esille tutut teesit valtion velkaantumisesta ja alijäämästä.

Hänen mukaansa hallitus jakaa huolen velkaantumisesta.

– Velanoton vähentäminen edellyttää sitä, että koronavirus saadaan pidettyä hallinnassa, ja että Suomi saadaan uudelleen kestävän kasvun uralle.

Hän jatkoi, ettei Suomi kuitenkaan nouse kauhuskenaarioita maalailemalla, perheiden valinnanvapautta kaventamalla tai ajamalla kunnat veronkorotusten tai koulutusleikkausten tielle.

Kun Vanhanen oli lukenut paperista puheenvuoronsa, niin sen jälkeen hän pääsi vauhtiin.

– Nyt pääsen irti tästä valmiista puheesta. Välikysymyksen perimmäinen tarkoitus on kaataa hallitus ja muodostaa uusi hallitus. Nyt jää kuitenkin epäselväksi, onko välikysymyksen allekirjoittaneilla mitään yhteistä linjaa, joka tarjoaisi vaihtoehdon hallituksen talouspolitiikalle, Vanhanen kysyi.

Hänen mukaansa välikysymyksessä annetaan ymmärtää, että sen jättäneet kannattavat niitä virkamiesesityksiä, joilla saadaan 60 000 uutta työpaikkaa.

– Perusteltu kysymys onkin, onko teillä kyky yhdessä puolustaa uutta hallitusta, jonka lista täyttyisi opiskelijoiden etujen karsimisesta, koko varhaiseläkkeelle siirtymisen putkiston poistamisesta, työttömyysturvan leikkaamisesta ja kodinhoitotuen romuttamisesta, Vanhanen jatkoi.

Laskut jäävät tuleville

Vanhasen ja Orpon puheenvuorojen jälkeen seurasivat ryhmäpuheenvuorot.

Perussuomalaisten kansanedustaja Riitta Purra jatkoi siitä, mihin Orpo lopetti.

Hän muistutti, että Suomella oli merkittäviä pidemmän aikavälin kroonisia haasteita jo ennen koronaa.

– EU:lla on koronan varjolla menossa miljardiluokan paketti suomalaisilta veronmaksajilta taas, ja sekään tuskin jää viimeiseksi. Hallitus ei suostu luopumaan hallitusohjelman menolisäyksistä, mutta jo liuennut sen julkisen talouden kestävyyttä korostavista kirjauksista.

Purra epäilikin, että korjaustoimet jäävät seuraavien hallitusten kontolle.

– Tämä ei ole vastuunkantoa. Pelkäämme, että järjestelmän kestävyys murtuu ja palveluilta tippuu pohja.

Nyt on itkun vuoro

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Antti Kurvinen muistutti siitä, että viime kaudella he panivat kokoomuksen kanssa yhdessä Suomea kuntoon.

– Kun välikysymystä lukee, ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että nyt te olette lähteneet puolueinenne vastuuttoman pelin politiikan tielle. Nyt pitäisi luoda ihmisille toivoa ja tulevaisuudenuskoa, mutta te luotte epätoivoa ja epävarmuutta. Kokoomus on siirtynyt fantastisuudesta itkuun, Kurvinen maalaili.

Välikysymyskeskustelu jatkuu edelleen. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina.