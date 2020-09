Valhe, emävalhe ja tilasto – eli poliittisista luentaa

Suomalaiset on arvioitu maailman onnellisimmiksi jo kolmesti perätysten. On monia muitakin vertailuja, joissa keikumme kärkisijoilla muiden Pohjoismaiden kanssa. Tulokset eivät kuitenkaan näytä aina vastaavan kansalaisten kokemusta. On erityisen mielenkiintoista, että somessa epäillään juuri tutkimuksia, joissa Suomi näyttää menestyvän.

Ovatko tilastot väärässä vai kohdistuuko kritiikki vertailuihin, jotka eivät sovi toimijan maailmankuvaan? Poliittinen luenta keskittyykin luokituksiin ja rankkauksiin, vertailee monia tilastoja sekä hakee mielellään pitempiä trendejä.