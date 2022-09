Poliisiksi tekeytynyt henkilö on soittanut ikäihmisille Rovaniemellä ja pyytänyt heiltä verkkopankkitunnuksia, poliisi varoittaa.

Valepoliisi sai huijattua ikäihmiseltä huomattavan summan rahaa elokuun lopulla. Ikäihmiselle soittanut henkilö oli esitellyt itsensä poliisiksi ja sanonut, että ikäihmisen tilille on murtauduttu ja poliisi yrittää palauttaa rahat.

Uhrilta saatiin huijattua tunnukset ja näin saatiin aiheutettua tuhansien eurojen vahinko.

Toiselle uhrille valepoliisi soitti keskiviikkona. Hän kertoi, että poliisi on ottanut kiinni rosvoja, joiden hallussa on ollut niin kutsutut skimmauslaitteet. Valepoliisi väitti, että uhrin tililtä on nostettu 9 000 euroa. Ikäihminen ei uskonut valepoliisia ja teko jäi yritykseksi.

Poliisi muistuttaa, että poliisi ei koskaan kysy verkkopankkitunnuksia tai avainlukulistojen tunnuksia. Poliisi myös pyytää ikäihmisten omaisia ja läheisiä huolehtimaan, että myös ikäihmisten pankki- ja luottokortteihin asetetaan sopivat turvarajat ostoille ja käteisnostoille.

Turvarajat suojaavat kortteja väärinkäytön varalta.