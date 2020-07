Taliban-vankeja vapautumassa vankilasta Kandaharissa 12. heinäkuuta. Vankien vaihto on osa liennytysprosessia Afganistanin hallituksen ja äärijärjestö Talibanin välillä. Kuva: MUHAMMAD SADIQ

Kahdeksan afgaanisotilasta kuoli ja yhdeksän loukkaantui maanantaisessa itsemurhaiskussa Afganistanin keskiosissa.

Autopommi-iskun tekijäksi ilmoittautui ääri-islamilainen Taliban-liike, joka piti maassa valtaa kovin ottein vuosina 1996–2001. Sittemmin liikkeen asema on salonkikelpoistunut niin paljon, että Yhdysvallat oli valmis käymään sen kanssa neuvotteluja presidentti Donald Trumpin kaudella. Trumpin tavoitteena oli vetää amerikkalaisjoukot Afganistanista.

Afganistanin puolustusministeriön mukaan maanantain isku oli kohdistettu maan oman armeijan joukkoihin. Isku tapahtui Saydabadin alueella Vardakin maakunnassa.

Tilanne on kiristynyt viime viikkoina Afganistanin turvallisuusjoukkojen ja Taliban-taistelijoiden välillä, sillä hallitus ei ole vapauttanut vangittuja Taliban-taistelijoita osana vanginvaihtosopimusta.

Yhdysvallat ja Taliban-järjestö solmivat helmikuussa Qatarin Dohassa historiallisen sopimuksen, jonka tarkoituksena oli sopia amerikkalaisjoukkojen poistumisesta maasta. Sopimuksessa ei ole kyse varsinaisesta rauhansopimuksesta vaan askeleesta kohti sitä.

Afganistanin valtionjohdon asema on yhä epävakaa. Paikallinen asukas tarkastelee vahinkoa, jonka asuinalueelle ammutut raketit aiheuttivat presidentti Ashraf Ghanin vieraillessa Ghaznin kaupungissa 16. heinäkuuta.

Sopimukseen sisältyy maininta vanginvaihdosta, jossa Afganistanin hallinnon vangitsemat 5 000 talibania vaihdetaan tuhanteen Talibanin hallussa olevaan vankiin.

Kiista vankienvaihdosta pitkittyy

Afganistanin ja Talibanin väliset neuvottelut 18 vuotta kestäneen sodan päättämiseksi ovat kuitenkin viivästyneet 600 Taliban-taistelijan vapauttamisen vuoksi.

Uutiskanava Voice of American (VOA) mukaan Afganistanin hallinto on ilmoittanut, ettei näitä vankeja voi vapauttaa heidän rikollisen taustansa vuoksi. Afganistanin presidentin Ashraf Ghanin tiedottaja Sediq Sediqqi on VOA:n mukaan sanonut, että nämä vangit on vangittu heidän tekemiensä rikosten vuoksi eikä siksi, että heillä olisi yhteys Talibaniin.

Afganistanilaisen uutiskanavan Ariana Newsin mukaan talibanit vaativat Afganistanin hallinnolta ja Yhdysvalloilta perusteluita luovuttamattomuudelle. Ariana Newsin haastattelema Sedig Sediqqi vastasi vaatimuksiin ilmoittamalla hallinnon luovuttaneen jo yli 4 400 vankia. Sediqqin mukaan hallinto on valmis aloittamaan neuvottelut Talibanin kanssa välittömästi.

Osana Dohan sopimusta Afganistan on jo vapauttanut yli 4 000 Taliban-vankia. Taliban on puolestaan vapauttanut satoja Afganistanin sotilaita.

Afghanistanissa iskuja on tehnyt kevään ja kesän aikana myös äärijärjestö Isis. Isis on ottanut nimiinsä ainakin toukokuisen hautajaisiskun, jossa 24 ihmistä kuoli ja noin 70 haavoittui.